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豐原五口之家命案 王家20年好友透露王妻求救：詐騙過程不到1個月

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
豐原五口之家命案檢警加強偵辦中，王家好友L先生透露詐騙過程很快，前後不到一個月。記者黑中亮／攝影
豐原五口之家命案檢警加強偵辦中，王家好友L先生透露詐騙過程很快，前後不到一個月。記者黑中亮／攝影

台中市豐原區王男與妻子凃女疑似遭「代購黃金詐騙，台中地檢署主動分案調查中，據王家多年好友透露，整個詐騙過程「非常快！」前後不到一個月內，也曾聽到凃姓妻子說「一切都沒了」，沒想到昨天就得知一家五口被逼上絕路。

L先生是王家20年老友，他表示今年5月和凃女見過面，但尚未聽過凃妻被「詐騙」一事，6月25日接到凃妻的求救電話，希望L先生幫忙找認識的媒體協助，結果因熟識的記者已經轉職，並未順利幫忙後，不曉得事情怎麼會變得如此嚴重。

L先生說，詐騙這件事情，整個過程非常快，前後不到一個月，但確實有說到「黃金詐騙」，甚至懷疑有人在幕後不斷施壓，凃女曾說「那一切都沒了……一切都完了，欠人家很多。」

L先生指出，玉男夫妻人很好，面對顧客都會也不厭其煩回答問題，和大家互動不錯；印象中凃妻還曾參加白沙屯媽祖遶境活動，擔任志工。這兩年因為店面生意不佳，王男老闆還跑去豬肉攤當幫手，只剩下妻子一人顧店，但網路評價上都是好評。

好友們在聊天時提及台灣詐騙盛行，L先生回想當時凃女也說，如此離譜的事情，怎麼會被騙，卻未料當自己深陷其中時，應該是當局者迷，才會無法看清整個狀況。好友們目前心情悲痛難以接受事實，大家都說台灣當前詐騙實在太過猖獗了。

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