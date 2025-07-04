豐原命案／鄰見陌生人上門、當鋪牽走機車 王家人未露面

豐原王家五口陳屍住處，家屬昨悲赴殯儀館見最後一面。里長說，前天有當鋪人員牽走王家兩輛機車，卻不見王家人出面，當時已覺得不尋常。

王男妻子的弟弟昨到場認屍，神情哀戚，他直說很久沒見到家人，不知經濟有困難。王家次女的丈夫在屏東當職業軍人，趕回台中認屍，表情難過不發一語。

當地里長洪源隆會同警方、鎖匠破門，才揭露此樁悲劇。里長說，王家租這棟透天厝開店，與鄰居互動不多，王家有四輛機車，連兩天有當鋪人員來牽走，還在地上留下聯絡電話，卻不見王家人出面，當時已覺得不尋常。

有鄰居表示，近日有陌生人來找這家人，提到長女欠債數百萬元，還提及王男房子已抵押，要幫女兒還債，債務多達五百萬元。

王家開軍用品店多年，在Google評論，該店六年來都獲五顆星好評，消費者都說老闆夫婦非常親切，沒買東西也很客氣待人。

鄰居表示，平常店面由王妻顧店，王男到豬肉攤打工，王家長女開手工藝工作室，次女沒有工作，王家兒子在工廠上班。王家人感情很好，前幾天才打過招呼，看不出異狀，六月卅日晚間還看到王男關店打烊，沒想到後來就傳出噩耗，讓人不敢相信。