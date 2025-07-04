冷眼集／打詐策略錯誤 讓悲劇一再重演

台中豐原一家五口遇投資詐騙被逼上絕路，類似悲劇一再重演令人不勝唏噓；詐騙集團如此「大詐騙、 大成功」，因遭詐騙、暴力討債已造成無數家庭家破人亡，更印證政府打詐策略錯誤，除累死執法人員，面對新興詐騙手法更無招架之力。

台中豐原一家五口遭詐走上絕路，去年底，台北內湖一對母女同樣誤信投資殞命，這只是少數因詐騙受害走上絕路而曝光的案例；詐騙手法從投資金豆到虛擬貨幣，詐騙技術不斷翻新且精益求精，身處當今的大詐騙時代，國人應有高度警覺、自省識詐與防詐，但從源頭阻詐，政府責無旁貸。

詐團在台灣的氣焰未減，根據刑事局打詐儀表板統計，今年一至六月全台遭詐金額累計高達四七四億多元，巨額損失長期落入犯罪集團手裡，影響不單是個人財損，若有心人操作，恐衝擊股市等金融秩序，甚至危害國安。

政府打詐喊得震天價響，不斷展示打詐成果，但詐團猖獗程度反有過之而無不及，全台警方每月仍受理約一點五萬件詐騙案，海量案件湧入各地檢察署、法院，國家動用大批司法資源，曠日廢時、累死三軍卻只是將詐團最底層犯罪者定罪，真正獲得巨額利益的幕後核心早已轉移陣地，車手更如同免洗筷用完即丟。

有法官更在判決書中直言，國內詐騙案極為氾濫，案件數量居高不下，已使警察、司法機關幾近癱瘓，還說「就算政府成立跨部會打詐國家隊，至今也未見任何明顯成效。」更有深入研究詐團的檢察官分析，不少詐團受刑人對從事詐騙收入高、顯現驕傲感，甚至自認是辛苦所得，毫無罪惡感與羞恥心。

台灣淪為國際眼中的「詐欺之島」，豐原五口詐騙悲劇，更讓政府打詐無力百口莫辯，政府若不痛定思痛、跨部會聯合打詐，恐讓打詐國家隊成了另類詐團。