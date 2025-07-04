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黃金成詐團新話術 金豆詐騙以零股概念誘投資

聯合報／ 記者廖炳棋林宛諭曾健祐／連線報導

台中市發生五口命案，全家疑落入「黃金詐騙」陷阱導致財務陷入危機，走投無路發生憾事；刑事局指出，黃金詐騙從去年中開始流行，尤其國際金價上漲，黃金成為詐騙集團話術關鍵字。

檢警表示，金豆、黃金投資詐騙屬新興手法，但詐騙手段都類似，不管是黃金、虛擬幣或股票，透過平台製造假獲利，等受害者要出金時，以各種藉口要求繳保證金，甚至騙當事人拿房產抵押再借錢投入，「一頭牛被剝多層皮」。

警方表示，黃金投資動輒數萬、甚至上百萬元，每公斤金條目前牌價三百多萬，外界改推銷「金豆」，每單位重量約一公克，類似股票市場買「零股」概念，降低投資門檻，讓被害人從小額逐漸累積。

有被害人在網路平台分享被推銷買金豆，他儲值數萬元投資後，才發現儲值的平台竟是「遊戲平台」，趕緊停下儲值，結果他在平台的帳戶遭凍結，要繼續儲值才能把錢轉出去，他及時「踩煞車停損」；金豆就是碎金，數萬元就可以買。

刑事局指出，「黃金詐騙」盛行於前年的中國大陸，也逐漸流行到網路平台上，對岸詐團將黃金列為投資或行騙標的物；去年中流行回台灣。

不過。一開始台灣的「黃金詐騙」，是要規避銀行櫃檯人員及警方的關懷提問。

金價持續上漲，黃金更成為詐團新話術標的，「黃金詐騙」進化，加上國人對黃金保值有相當信任度，詐團利用同樣手法在臉書、ＩＧ或其他社群平台上，廣泛發送廣告吸引被害人。

對落入假投資陷阱的民眾，表示國際金價持續上漲，分分秒秒漲跌迅速，但購買國內黃金，受限公告牌價影響，加入詐團的投資ＡＰＰ，以虛擬貨幣購買黃金，就能掌握國際金價第一時間的漲跌，不會喪失獲利機會。

警方指出，投資詐騙標的廣泛，國內仍以虛擬貨幣、股票類漲幅波動較大者為主，近來因金價不斷飆漲，根據台銀公告牌價，黃金存摺每公克賣價三一三一元，黃金條塊每公斤三一五萬餘元，成為新興詐騙手法。

民眾被詐團誘使買黃金的話術所騙拿錢投資，一開始詐團會出金數萬元取得信任，隨著民眾投資金額增加，也會不時小額出金，但當民眾要取回本金及獲利，詐團就消失不見。

豐原

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