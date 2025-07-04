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豐原5口命案悲劇 疑陷金豆投資詐騙曾兩度求助

聯合報／ 記者趙容萱黑中亮游振昇陳秋雲／台中報導
國際金價不斷高漲，黃金詐騙開始流行，愈來愈多人被誘騙小額投資黃金後，最後投入巨額才知受騙，黃金成為詐騙集團新關鍵字。圖／聯合報系資料照片
國際金價不斷高漲，黃金詐騙開始流行，愈來愈多人被誘騙小額投資黃金後，最後投入巨額才知受騙，黃金成為詐騙集團新關鍵字。圖／聯合報系資料照片

台中驚傳一家五口遭詐騙後尋短悲劇，這家人六月下旬兩度向當地議員求助，疑似身陷「金豆投資」詐騙，但未報警，最後在萬念俱灰下，對友人吐心聲「那我就統統都完了」，全家走上絕路。議員痛批，這並非單純欠債，而是投資詐騙高利暴力害死人，警方應揪出幕後黑手，給家屬與社會一個交代。

台中市長盧秀燕昨得知豐原一家五口因詐騙走上絕路後，第一時間下令要求警方徹底查明真相。台中地檢署表示甚為重視本案，已與豐原分局組成專案小組，警方已扣留五名死者手機、相關紀錄訊息，將全面檢視通話對象；對死者生前曾向民意代表陳情內容，會深入調查，釐清本案有無涉及不法犯罪。

台中市議員謝志忠昨還原王家求助過程，六月廿一日上午十時許，王妻透過他的官方ＬＩＮＥ求助，提及家人遭詐騙，且遭恐嚇砸店，希望議員協助；謝當時人在服務處，回應「趕快來找我，才是真的」，但當天下午五時四十一分王妻回覆「已處理好，是誤會，現在沒事」。

謝志忠說，王姓夫妻、女兒三人在六月廿五日下午二時卅七分到服務處，與他面談七十二分鐘，雙方就財務、安全等問題分析處理方式，並建議隔天安排法律諮詢，同時主動去派出所報案，但隔天晚間七時許，王妻回覆表示，「不去諮詢了，我們會度過難關的」；他原以為情況好轉，沒想到短短數日後，竟發生無法挽回的不幸。

熟識王妻友人的台中市議員陳清龍說，王妻疑身陷「金豆投資」詐騙案，曾二度向民代服務處求援，卻沒有報案或求助，最後絕望對友人說的最後一句話，竟然是「那我就統統都完了」。

陳清龍說，王妻看到網路金價衝高，經介紹投資「金豆」（碎金、小分量黃金），她認為多次投資後有獲利，但後來被「代書」帶去借錢，覺得遭詐騙，借錢給她的也是詐騙集團成員，但又深信自己有獲利，「正常投資，應該沒事」，結果她六月廿五日退出投資群組，也沒對外求助。

謝志忠說，他已將相關ＬＩＮＥ對話截圖、現場面談的錄影畫面，都提供警方，這是社會難以承受的悲劇，盼查出真相，還給這五條生命一個公道，杜絕下一個受害者。

陳清龍說，這是詐騙案造成五條生命結束，他也有朋友投資金豆失利，呼籲檢調不能當成個案，應追查死者生前借款、房子抵押等線索，深入追查。★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

豐原

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