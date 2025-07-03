全家被掏空！議員指這2人是豐原五口命案「幕後惡人」：讓他們壓力非常大

台中市議員謝志忠今天在服務處說明豐原一家5口命案，除指王家夫婦及女兒在6月26日前多次傳訊求助，還到服務處討論72分鐘，但事後都說「是誤會，現在沒事」、「會渡過難關的」不料仍發生悲劇。謝懷疑王家是面對暴力才不敢明講，並指明女兒的同學及警示帳戶的源頭應涉重嫌，他會提供相關截圖與影音給檢警，盼盡速揪出幕後惡徒，還王家一個公道。

謝志忠表示，王家6月21日上午10時許傳訊給他，指「我家遭遇詐騙，全家錢被詐光，還一直要不斷再拿錢出來，遭受恐嚇，要砸店，砸車！想要找時間請教議員，也需要法律諮詢，詳細內容，需要面談」，但當天下午5時41分再傳訊表示「已經處理好了，是誤會，現在沒事！」

6月25日下午2時37分，王男夫妻與女兒到謝志忠豐原服務處，謝志忠說，王家最主要透過女兒的女同學，此人在豐原開美容工作室，王家女兒與媽媽都是客戶，一向信任這名女子，透過女同學中介，使用信用卡刷購黃金，每月15萬元，對方會定期付款，刷卡人可獲得3000元報酬。

據了解，王家開始都有拿到回扣匯款，但始終被對方扣住下一期的帳單，王家得持續投入刷卡買金豆，後來同一群組有人因不明原因指對方詐騙，王家人的帳戶因此都被列為警示帳戶，動彈不得。

對方另又找王家投資團購，在無契約的情況下，簽了四張共200萬元支票給對方，對方單方面指王家違約，得支付共500萬元的違約金與欠款。王家全家人都入坑，走投無路，拿出台中的公寓去彰化一家錢莊簽本票，抵押200萬元，月息8萬，剛準備去取款交付給對方，用來償債。

謝志忠說，在服務處討論時，王家女兒一直接到女同學的電話，擴音接聽，對方說「哪有欠錢不用還的？不用利息的？現在都是網路時代了，你想逃到國外嗎？全家都逃走嗎？」逼迫王家拿錢。他感覺對方還用暴力恐嚇方式，讓王家人壓力非常大。

謝志忠說，感覺王家從頭到尾就一直被掏空，一直被要求拿錢出來，全家人卻什麼都沒拿到，才說感覺全家被詐空了，求助無門，所以找上他，但擔心被暴力對待，又不敢全盤托出，全家才會輕生，謝說「藏身幕後的壞人實在太可惡！」

謝志忠說，王家女兒的同學還有警示帳戶的幕後主使者都應涉重嫌，他會提供相關的截圖與影音給檢警，盼盡速揪出惡徒。

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