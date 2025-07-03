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黃金飆漲「金豆」夯 今傳投資詐騙悲劇…這樣做才不會受騙

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
金價飆漲，不少民眾買金豆投資黃金，也出現有詐騙集團用投資金豆來行騙。圖／民眾提供
金價飆漲，不少民眾買金豆投資黃金，也出現有詐騙集團用投資金豆來行騙。圖／民眾提供

金價飆漲，不少民眾想投資黃金，台中竟有一家人疑被詐騙集團訛詐投資金豆，發現被騙走所有積蓄而尋短，彰化檢警表示，國內金豆詐騙案例雖不多，但詐騙手法均類似，用投資金豆、虛擬幣、股票為品項，在平台製造假獲利資料，等民眾要出金時，用各式藉口要求再繳保證金等，甚至騙當事人拿房地產抵押再借錢投入，剝第二層皮。

日前就有網友在網路平台說出自己為了買金豆遭詐騙的經歷，提醒大家勿受騙，被害人說因有網路平台一直向他推銷金豆，他儲值數萬元投資買金豆後，才發現儲值的平台竟是一個「遊戲平台」，趕緊停下儲值，平台即把他在平台開通的帳戶凍結，要求繼續儲值，才能把舊帳戶的錢轉入新帳戶，繼續能提現，幸好他即時「踩煞車停損」，才沒被騙更多錢。

由於買金豆（碎金）重量較低，數千到數萬元就可投資，尤其中國大陸近年很瘋買金豆，買金豆風已吹到網路平台，但也傳出不少網友上網買到品質很差的金豆，或是以金豆為標的的投資平台，被騙更多錢。

一名資深刑警表示，詐騙手法及名目推陳出新，詐騙集團會以各種名目要民眾投資比特幣、金豆等，並設網路投資平台，比如要民眾投資買金豆，平台上只要黃金漲，就顯示出高額獲利，也會指揮車手「到府服務」收投資款項，且在網路上或APP製造可觀的假獲利數據，等民眾要出金時，經常會先出金數萬元，博取民眾信任感，繼續把錢砸下去，等到數次後，民眾想領回時，詐團就有各種理由推託。

詐騙集團詐光被害人的錢後，甚至要被害人繳保證金或手續費才能領出錢，被害人總是心存一線希望，盼「下一次」就能領到，甚至詐團會帶被害人去將房地產設抵押借出錢，對被害人二次剝皮騙光錢。

如何避免被詐騙?刑警說，若真要買金豆要去實體金店買，若是投資平台千萬不可以相信，尤其不少平台還有幾可亂真的名人宣傳投資，要投資一定要親自到有立案的金融行庫辦理才不會受騙。

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詐騙集團 豐原 黃金

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