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曾向他求助！豐原一家受騙尋短人倫悲劇 議員謝志忠出面還原經過

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曾向他求助！豐原一家受騙尋短人倫悲劇 議員謝志忠出面還原經過

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
針對豐原驚傳5人一家走上絕路的人倫悲劇，台中市議員謝志忠今天公開家人前來服務處求助的過程。圖／謝志忠提供
針對豐原驚傳5人一家走上絕路的人倫悲劇，台中市議員謝志忠今天公開家人前來服務處求助的過程。圖／謝志忠提供

針對豐原驚傳5人一家走上絕路的人倫悲劇，台中市議員謝志忠今天公開說明王姓一家人6月底前來求助過程，並公開與王姓妻子的LINE內容對話，及6月25日下午2時37分至3時48分共72分鐘的監視錄影帶。謝將一併提供給警方，要求警方盡速釐清事情真相，揪出幕後黑手，給家屬與社會大眾一個交代。

市議員謝志忠遺憾表示，王姓一家5人是因投資詐騙，高利貸及暴力討債而走上絕路，這是社會難以承受的悲劇，還原王妻於6月21日早上10時08分求助紀錄，首先是透過他的官方LINE主動求助，表示家人疑遭詐騙，且遭恐嚇砸店，希望能與議員面談協助解決。

謝志忠得知後，在第一時間回應說，「趕快來服務處找我，才是真的！」他也立即告知目前人在服務處，請對方盡快前來面談。當天下午5時41分，王妻回覆「已經處理好，是誤會，現在沒事，謝謝議員。」謝志忠隔日於6月22日傍晚6點18分回覆，「那就好。」

謝志忠表示，只是原以為情況出現轉機，尊重當事者的處理方法，但王姓一家於上周三6月25日下午2時37分夫妻與女兒前往服務處，經過長達72分鐘的面談，且非常耐心仔細聽取問題，了解事情的來龍去脈，並就面臨的財務困難與安全疑慮，與他們逐一討論、分析可能的處理方式。

同時建議當事人次日晚上再到服務處進行專業的法律諮詢，爾後主動致電派出所，請警方協助，保障當事者一家的人身安全；在6月26日晚上7時27分，王妻再次透過LINE@表示，「不過去法律諮詢了，謝謝議員的幫助與開導，我們會度過難關的，再次感謝。」他也回覆OK，當時以為情況已有好轉，沒想到短短數日後竟是無法挽回的結局。

謝志忠表示，根據當事者的陳述，已經提供兩個可供追查的重要線索給豐原警方，盼能協助查明真相，揪出幕後的黑手，還給這5條生命一個公道，也要讓社會大眾知道，這種類似投資、詐騙、高利貸及暴力討債的，正是破壞社會秩序最可惡的亂源，一定要揪出來，絕不能姑息，且追查到底，杜絕下一個受害者出現。

針對豐原驚傳5人一家走上絕路的人倫悲劇，台中市議員謝志忠今天公開家人前來服務處求助的過程。圖／謝志忠提供
針對豐原驚傳5人一家走上絕路的人倫悲劇，台中市議員謝志忠今天公開家人前來服務處求助的過程。圖／謝志忠提供
針對豐原驚傳5人一家走上絕路的人倫悲劇，台中市議員謝志忠今天公開家人前來服務處求助的過程。圖／謝志忠提供
針對豐原驚傳5人一家走上絕路的人倫悲劇，台中市議員謝志忠今天公開家人前來服務處求助的過程。圖／謝志忠提供
針對豐原驚傳5人一家走上絕路的人倫悲劇，台中市議員謝志忠今天公開家人前來服務處求助的過程。圖／謝志忠提供
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LINE 恐嚇 詐騙 謝志忠 議員 豐原

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