曾遭詐千萬！豐原一家五口走投無路傳憾事 檢察官要查背後詐騙集團

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聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
檢察官汪思翰（中）今上午赴東海殯儀館相驗豐原一家五口命案。記者曾健祐／攝影
檢察官汪思翰（中）今上午赴東海殯儀館相驗豐原一家五口命案。記者曾健祐／攝影

台中豐原發生一家五口命案，王姓屋主與凃姓妻子及3名已成年子女昨晚被發現陳屍租屋處，夫妻生前曾求助議員透露全家都被詐騙，金額高達上千萬元，沒多久就傳憾事。台中地檢署表示，對本案「甚為重視」，除完成相驗，並將釐清死者曾向民代陳情內容，溯源詐團。

檢方今上午赴東海殯儀館相驗遺體，王姓夫妻一家前後約有6、7名家屬到場。檢方初步詢問、相驗遺體約中午12點半結束，初判5人均一氧化碳中毒，呼吸衰竭死亡，排除外力介入，遺體不需解剖發還家屬。

中檢指出，檢察官於今上午就豐原區一家五口死亡案件，經率同法醫師檢查遺體、詢問家屬意見並製作筆錄，初步研判排除他殺嫌疑，已製發相驗屍體證明書，連同遺體發還家屬以便處理後事。

中檢表示，對本案「甚為重視」，已指派主任檢察官吳錦龍、檢察官汪思翰，及豐原分局組成專案小組，對死者生前曾向民意代表陳情內容了解及深入調查，釐清本案有無涉及不法犯罪。

據了解，檢方目前著重在王姓夫妻一家五口生前曾向民意代表求助，透露曾遇上投資詐騙被逼到走投無路，檢方指示警方就死者手機、相關訊息紀錄予以保全，將詳細檢視遇詐騙過程、通話對象等等，不排除改分「偵」字案，另案抓背後詐騙集團

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一氧化碳中毒 命案 檢察官 詐騙集團 豐原

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