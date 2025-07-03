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影／豐原一家五口命案…2鎖匠開鎖近一小時 家屬才成功進屋招魂

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原一家五口死亡，家屬今天下午進屋招魂。記者游振昇／攝影
豐原一家五口死亡，家屬今天下午進屋招魂。記者游振昇／攝影

很玄！台中豐原一家五口死亡，疑似投資詐騙案被害，家屬今天下午要進屋招魂時，二名鎖匠開鎖近一小時才打開大門。

今天下午3點多，家屬由禮儀人員帶領要進屋招魂，備妥黑傘和魂幡、金紙等物，禮儀人員事前問房東如何打開大門，但試了多次仍打不開，最後通知一名鎖匠，下午3點25分開鎖，無法打開，再通知另一名鎖匠到場，二人合力，下午4點10分打開門，死者的女婿和外甥與外甥女進屋，先打開一樓的封鎖線，進屋後先看到二尊神像，家屬表情哀傷，不發一語。

豐原警分局昨晚接獲報案後，迅速派員前往現場，在豐原區一棟5層樓透天店面二樓，發現王姓一家5人明顯死亡，62歲王男和35歲長女躺地上，63歲妻子凃女、34歲小女兒王女、28歲兒子王男躺床上，5人都整齊躺平，身上無傷痕，現場無打鬥痕跡，警方排除有外力介入情形；現場留有遺書，經訪查友人告知近日有傳送輕生意念之訊息，疑因財務關係輕生，已報請中地檢署辦理刑事相驗。

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豐原一家五口死亡，家屬今天下午進屋招魂。記者游振昇／攝影
豐原一家五口死亡，家屬今天下午進屋招魂。記者游振昇／攝影
豐原一家五口死亡，家屬今天下午進屋招魂，二名鎖匠開鎖。記者游振昇／攝影
豐原一家五口死亡，家屬今天下午進屋招魂，二名鎖匠開鎖。記者游振昇／攝影

命案 死亡 詐騙 豐原 財務

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