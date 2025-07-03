28日才稱「會度過難關」…豐原一家疑陷金豆投資詐騙 生前求助內容曝光

台中市豐原區驚傳62歲王姓男子一家5口陳屍屋內死亡多日。王家生前曾求助議員謝志忠，今訊息曝光，夫婦21日告訴議員說「全家錢被詐光」，但28日再告知議員，「我們會度過難關的」，未料仍發生不幸。

夫妻6月21日傳訊息向議員謝志忠求助說「議員打擾了，我有事請教，我家遭遇詐騙，全家錢被詐光，還一直要不斷再拿錢出來，遭受恐嚇，要砸店砸車！想要找時間請教議員，也需要法律諮詢詳細內容需要面談，請議員撥時間謝謝」。

議員回說：「趕快來服務處找我，我現在服務處如果你方便盡快來，但是要先Line說一下我會比較好安排」接著，王向議員說「已經處理好了，是誤會。現在沒事，謝謝議員。」議員回說「那就好。」助理並表示6月28日逢周四，可以提供法律扶助。

6月28日再傳訊息給議員，「議員，我們今天店裡在忙走不開，我就先不過去諮詢了，謝謝議員的幫助與開導，我們會度過難關的，再次感謝。」

另市議員陳清龍今轉述王妻友人的說法表示，王妻疑深陷「金豆投資」詐騙案後，2度分別向警方、民代服務處求助，最後跟友人求救的最後一句，竟是絕望地說「那我就通通都完了」。

王姓男屋主經營軍警用品店，王家人生前曾向親友透露低潮，王男的友人很久聯絡不到王男，昨天傍晚報警。

警方獲報後，立即會同豐原里長洪源隆到場查看，研判王家人可能有生命危險，通知鎖匠破門，發現王姓一家5口，包括62歲王姓屋主、63歲凃姓妻子、35歲及34歲王家大女兒以及二女兒，還有王家28歲的小兒子陳屍家中明顯死亡。

陳清龍說，根據王妻友人轉述，王妻在網路上看到金價衝高，黃金投資熱門，因此投資「金豆」（小份量黃金）的投資，經過多次投資後有獲利，後來被「代書」帶去借錢，後來深覺投資金豆是遭到詐騙，更認為借她錢的應是詐騙集團成員，因此6月25日退出投資金豆群組，還找友人求助，想要找媒體尋求協助，但跟友人求救最後一句，竟是絕望地說「那我就通通都完了」。

陳清龍轉述王妻友人說法指，警方曾提醒王妻可能是遇到詐騙，但王妻自己深信因有獲利所以沒有被詐騙，才沒報案 。儘管也曾求助民代服務處，但後來又說「這是正常投資，應該沒事」，又再度失去機會。

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