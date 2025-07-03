疑投資失利一家求死 臨床心理師：生命無法重來 積極面對有轉圜餘地

台中市豐原區一家5口同死，疑長女投資失利，對外也向家人借鉅款壓力大；擔任嘉縣市及雲林警局、國道警局心理諮詢委員臨床心理師林姿吟說，人在面對巨大壓力時，思考判斷和解決問題能力都會限縮，除非有適當抒壓方式及支持系統，提供協助，較容易緩和情緒並將精力導向建設性處理當前的困難。重大財損確實令人痛苦無奈，但積極面對絕對會有轉圜餘地。

林姿吟說，當壓力超過個體所能負荷的狀態，處於極端的痛苦之下，自我了斷念頭亦容易浮現以避開當前痛苦，只是結束的生命無法從來，沒有後悔的餘地。

財務壓力是大部分市井小民的壓力來源之一，親友間相互支援常是即時雨也毋須繁瑣手續，只是方法簡便相對風險也高，潛藏骨牌效應的危機。

林姿吟表示，曾經碰過遭詐騙3千萬積蓄的案主，憂鬱低潮到想不開，所幸兄姐雖伸出援手但非提供財物，而是接濟生活並陪同就醫及進行心理諮商，因而慢慢轉念面對現實。

雖然一生的努力化為烏有，但還是有能力當志工貢獻社會及陪伴家人，重大財損確實令人痛苦無奈，但積極面對絕對會有轉圜餘地。

台中市豐原區發生家庭悲劇，一家五口在租屋處房內死亡，警方初步調查，疑似35歲長女投資失利，對外也向家人借錢，債務龐大，家人間感情好，但金錢也互相糾葛，5人在房間整齊平躺死亡，長女和小女兒留遺書表明是債務讓她們走上絕路，據了解，債務缺口龐大，至少600萬以上，讓62歲父親被迫打算抵押房子還債。

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