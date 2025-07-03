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豐原一家五口命案 盧秀燕責令警方追查真相

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市副市長鄭照新（左三）民政局長吳世瑋（左二）與議員等人，慰問與陪同家屬。記者游振昇／攝影
台中市副市長鄭照新（左三）民政局長吳世瑋（左二）與議員等人，慰問與陪同家屬。記者游振昇／攝影

台中市豐原發生一家五口命案，震驚各界。副市長鄭照新等人慰問家屬，鄭照新表示，命案原因眾說紛紜，市長盧秀燕已在第一時間責令警方查明真相，並呼籲遇到類似狀況，可連繫警方與社政單位，都可提供專業應對與協助，千萬不要想不開。

副市長鄭照新、民政局長吳世瑋與議員邱愛珊、張瀞分服務處主任等，下午二時到達五人死亡現場，等待家屬到場舉行招魂儀式。鄭照新說，外界提到命案原因有詐騙等等，一切的成因還待釐清，市長盧秀燕第一時間責令警方查明真相，要求市府跨局投入協助家屬善後事宜。

鄭照新也呼籲，民眾遇到類似疑難問題，第一時間可向社政單位、警政單位連繫，均有專業應對並可提供專業協助，千萬不要想不開。

鄭照新說，家屬紛趕回處理，市府派員慰問，並向家屬表示，不要擔心後續的處理與經費，市府相關局處會投入並全力協助，會陪家屬度過艱難時刻。

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豐原

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