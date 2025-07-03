豐原一家五口命案 盧秀燕責令警方追查真相
台中市豐原發生一家五口命案，震驚各界。副市長鄭照新等人慰問家屬，鄭照新表示，命案原因眾說紛紜，市長盧秀燕已在第一時間責令警方查明真相，並呼籲遇到類似狀況，可連繫警方與社政單位，都可提供專業應對與協助，千萬不要想不開。
副市長鄭照新、民政局長吳世瑋與議員邱愛珊、張瀞分服務處主任等，下午二時到達五人死亡現場，等待家屬到場舉行招魂儀式。鄭照新說，外界提到命案原因有詐騙等等，一切的成因還待釐清，市長盧秀燕第一時間責令警方查明真相，要求市府跨局投入協助家屬善後事宜。
鄭照新也呼籲，民眾遇到類似疑難問題，第一時間可向社政單位、警政單位連繫，均有專業應對並可提供專業協助，千萬不要想不開。
鄭照新說，家屬紛趕回處理，市府派員慰問，並向家屬表示，不要擔心後續的處理與經費，市府相關局處會投入並全力協助，會陪家屬度過艱難時刻。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言