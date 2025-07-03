扼腕！豐原一家五口命案 店家距派出所僅270公尺卻未選擇報警
台中市豐原一家五口命案，王姓夫婦與三名成年子女疑因債台高築，昨晚輕生。據了解，夫妻偕女曾向議員二度求助，建議報警未被採納，最近的派出所離租屋陳屍處僅270公尺，徒步只要3分鐘，但最後仍選擇走上不歸路，令人唏噓。
王姓夫婦與議員加Line，上周並兩度到服務處求助，其中一次碰到議員本人，服務處傾全力協助，但最後因為債務問題，使不上力，曾建議報警，並提供法律扶助。
服務處人員指出，王姓夫婦表示「我們全家被詐騙了」、「掉到無底洞」，但不願報警，第二次到服務處還表示「一場誤會，都解釋清楚了！」沒想到傳出不幸。
王姓夫婦開的店，距離最近的派出所270公尺，但有人上門討債「鬧到沒有辦法做生意」，夫婦仍未選擇報警，令人唏噓。
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