豐原五口命案 空軍服役二女婿奔殯儀館見愛妻最後一面

台中市豐原區發生一家五口死亡悲劇，王姓男子與王妻涂女及三名成年子女，5人陳屍家中昨晚被發現。二女兒的先生在屏東服役，趕回台中見妻子最後一面，今相驗後表情悲傷，不發一語。

王家男子(62歲)與涂姓妻子(63歲)在豐原開店，夫妻共同看店，34歲的二女兒已結婚，先生在空軍服役；大女兒一起照顧店面，小兒子則在工廠上班。

檢方上午10時前往東海殯儀館相驗，涂女的弟弟及二女婿前往認屍，家屬哀慟到不發一語。陳屍的地方向人承租，家屬中午前往租屋處招魂。

豐原分局接獲報案，據了解，王家小兒子的同事找不到人，到店查看，發現情況不對報警，警方在里長陪同，找鎖匠開鎖，才發現這件令人震驚的悲劇。

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