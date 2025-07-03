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豐原一家五口命案 曾向議員求助透露「我們全家被詐騙了」

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豐原五口命案 曾向議員求助透露「我們全家被詐騙了」

聯合報／ 記者游振昇陳秋雲／台中即時報導
台中豐原五人命案，王姓夫婦向議員求助「我們全家被詐騙了！」記者黃仲裕/攝影
台中豐原五人命案，王姓夫婦向議員求助「我們全家被詐騙了！」記者黃仲裕/攝影

台中市豐原區驚傳一家五口死亡案，據了解，王男夫婦帶大女兒上周曾經兩次求助議員，稱全家5人都「被詐騙」且金額至少達上千萬元，並疑似將房子抵押約800萬、又開四張支票約200萬，實在沒錢可還，有人上門討債「鬧到生意做不下去」，議員助理建議報警、另提供法律扶助，都未被接受，昨天就傳出噩耗。

據了解，王男前兩周就向議員求助，並加Line提問，夫婦偕女上周到議員服務處，第一次向民代的助理表示，透過女兒的友人，介紹全家刷信用卡買金條，再交給中間人，對方會把信用卡費繳清，再匯款給每一個金條約3到5000元「代購費用」

至於為何還要抵押自己的房子、另外簽下四張支票，欠下上千萬元的債務，王姓夫婦並沒有說清楚來龍去脈，助理表示聽得一頭霧水。

第一次到議員服務處時，就表示「我們被詐騙了」但隔天3人又到服務處說「應該是一場誤會」「已經解釋清楚了」只好建議如果認為被詐騙就報警，不然上周四有律師會到服務處提供諮詢，但當天王姓夫婦沒有出現。

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豐原

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