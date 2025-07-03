影／豐原一家五口同死 疑長女投資失利對外也向家人借鉅款壓力大

台中市豐原區發生家庭悲劇，一家五口在租屋處房內死亡，警方初步調查，疑似35歲長女投資失利，對外也向家人借錢，債務龐大，家人間感情好，但金錢也互相糾葛，5人在房間整齊平躺死亡，長女和小女兒留遺書表明是債務讓她們走上絕路，據了解，債務缺口龐大，至少600萬以上，讓62歲父親被迫打算抵押房子還債。

豐原警分局昨晚接獲報案後，迅速派員前往現場，在豐原區一棟5層樓透天店面二樓，發現王姓一家5人明顯死亡，62歲王男和35歲長女躺地上，63歲妻子凃女、34歲小女兒王女、28歲兒子王男躺床上，5人都整齊躺平，身上無傷痕，現場無打鬥痕跡，警方排除有外力介入情形；現場留有遺書，經訪查友人告知近日有傳送輕生意念之訊息，疑因財務關係輕生，已報請中地檢署辦理刑事相驗。

據了解，遺書是二張信紙所寫，長女提到債務問題壓得家人喘不過氣，小女兒的遺書中也提到債務問題，還向在南部當職業軍人的丈夫說對不起，她和家人先走了。

據鄰居表示，王姓一家人租屋在此很久，租金價宜，他們有另一棟房子租給別人，王男在豬肉攤工作，軍用品店是妻子經營，但生意不好，長女投資生意，兒子在機械工廠工作，小女兒嫁人，目前和全家人同住。

長子曾向主管透露家庭成員有債務壓力大，壓得他想不開，主管安慰他，發現他二天沒上班後立刻到他家，大門緊閉，報警並會同當地里長帶鎖匠開門，在二樓發現5人陳屍不幸。

鄰居說，這幾天有陌生人到訪要找這家人，提到長女欠債數百萬元問題，聽說王男的房子已抵押要幫女兒還債，其中一個債務就欠500多萬，另有一人提到他的債權100多萬元。

一名債權人當鋪業者前天到王家騎樓拖走汽機車，包括姊姊名下一輛轎車和妹妹名下二輛機車，業者說，這對姊妹以汽機車向他借10多萬元，姊姊第一次向他們借款，後來有還，當時他開玩笑說，要不要留下資料，可能有下次借錢，這名姊姊還說不用，結果第二次來借錢，還帶妹妹一起來。

業者說，他曾問這名姊姊是否被騙錢，對方說透過朋友投資黃金，本來有獲利，後來被告知她違約，需還以前的獲利，只好借錢還；她父親名下的房子目前租人，打算抵押幫女兒還債。

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