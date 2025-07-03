影／台中豐原1家5口陳屍家中 6名家屬悲殯儀館見最後一面

台中市豐原區驚傳62歲王姓男子夫妻一家5口陳屍屋內多日死亡案，初步排除有外力介入；今天上午6名家屬悲赴東海殯儀館，見死者最後一面，警方也聯絡到王姓屋主夫妻手足到場，悲傷難耐，檢察官汪思翰上午也赴東海殯儀館相驗。

據了解，王姓男屋主經營軍警用品店，王家人生前曾向親友透露低潮，王男的友人很久聯絡不到王男，昨天傍晚報警。

警方獲報後，立即會同豐原里長洪源隆到場查看，研判王家人可能有生命危險，通知鎖匠破門，發現王姓一家5口，包括62歲王姓屋主、63歲凃姓妻子、35歲及34歲王家大女兒以及二女兒，還有王家28歲的小兒子陳屍家中明顯死亡。

警方現場勘察採證，未有打鬥痕跡，排除有外力介入情形；警方也呼籲，民眾在遇到人生低潮或瓶頸時，應透過社會協助及專業諮詢共尋解決之道，以度過難關。

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