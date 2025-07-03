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豐原一家5口死亡 父母開店、長女有工作室…全家人感情緊密

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市豐原區一家5口陳屍租屋處。記者游振昇／攝影
台中市豐原區一家5口陳屍租屋處。記者游振昇／攝影

台中市豐原區一棟透天店面傳出一家5口同死不幸，5人都成年，感情和經濟關係緊密，發生不幸，親人哀痛不解。

據了解，一家5口死亡案，疑因債務問題，警方正查是誰的債務，需全家人共同承擔。

警消進屋後，發現二樓房間，父親和長女躺地上，母親和子女躺3人床上，都已明顯死亡，疑一氧化碳中毒死亡。

據了解，舅舅認屍難過說久沒到這家人，不知道他們有經濟困難問題，這家人前天才和鄰居打招呼，鄰居說沒有異狀。

父母開店，租屋，全家人合住，全家人經濟緊密，長女開工作室手工藝，長子的工廠主管發現他二天沒上班到場查看後報案，小女兒則無業。

豐原分局昨天傍晚接獲報案後，迅速派員前往現場，發現王姓一家5人（62歲王男、63歲凃女、35歲王女、34歲王女、28歲王男）陳屍家中明顯死亡，並於現場發現火盆物品等。

經現場勘察採證，未有打鬥痕跡，排除有外力介入情形；現場留有遺書，經訪查友人告知近日有傳送負面想法的訊息，疑因財務困擾而走上絕路，本案業報請台中地檢署辦理刑事相驗。　　

警方呼籲，民眾在遇到人生低潮或瓶頸時，應透過社會協助及專業諮詢共尋解決之道，以渡過難關。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
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豐原

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