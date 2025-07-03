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豐原五口亡現場留遺書 62歲男曾傳訊友人透露負面想法
台中市豐原區昨晚傳出一家5口死亡案，警方初步調查，這家人疑因債務問題，昨晚警消報案趕到民宅，會同里長找鎖匠一對夫妻和3名成年兒女已死亡，最年輕的28歲，未送醫。台中地檢署已收到警方報驗，由外勤檢察官汪思翰今上午10點前往東海火葬場相驗5具遺體。
男子的朋友很久聯絡不到他，最近男子還傳送負面想法的訊息，覺得情況不對，昨晚通報，警方會同豐原當地里長到場查看後，鎖匠開門，發現屋內5人(62歲王男、63歲凃女、35歲王女、34歲王女、28歲王男)均已死亡。
據了解，由於一次死者數量多，檢方通常會根據案情狀況決定是否增加外勤檢察官數量，以利相驗程序盡速完成，但本案今天仍由值日的外勤檢察官1人相驗，應是檢方對案情有初步了解後，才決定暫不需支援。
經現場勘察採證，無打鬥痕跡，排除有外力介入情形。
警方發現現場留有遺書，初步了解，友人告知近日有傳送負面想法的訊息，疑因財務關係發生困擾，將報請台中地檢署辦理刑事相驗。
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