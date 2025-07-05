親揭柯文哲開庭身體異狀 陳佩琪哀嘆：此生還能一起吃飯？

民眾黨前主席柯文哲持續遭羈押，他的妻子陳佩琪今在臉書貼文指，柯文哲有開庭的那周，她承認心情會比較好，因為可以近距離見到柯文哲，看看好不好。但她也說，聽到柯文哲在法庭上的口條、思緒和腦筋運轉的速度不如從前了，或許這也是殘暴統治者的目的，期待你死在裡面，會不會此生沒機會再和柯文哲一起吃飯？

陳佩琪說，這周開庭時網路流傳說柯文哲撞到東西，雙腿出現大片烏青，走路一跛一跛的，她是更焦慮，忍不住在柯文哲進出法庭時，湊到鐵欄杆門邊「就近」觀察， 知道法院內規定甚多，但人情世故不外情理法，印象中除了有個法警說她不能站在那裏外，其他大概都很通融她的舉動。

陳佩琪說，回來後她會寫寫庭上看到的場景、聽到的一些感受，有記者說我在寫「嬌妻文學」（不知道是什麼是嬌妻文學），或酸我是奧斯卡影后，這位記者還是請多點同理心，這位記者可能無法感受親人生命流失的悲苦和受到不當羈押、無法見到親人而導致的心智耗弱和健康折損，反而是拿記者吃飯的筆來揶揄羞辱人，最後不忘加上一句： 『任何人還未被定罪前都要以無罪推斷』，自己寫出去的東西自己不覺得丟臉嗎？

陳佩琪說，這周是有聽到柯文哲在法庭上講幾句話，她覺得柯文哲的口條、思緒和腦筋運轉的速度，是不如從前了，或許這也是殘暴統治者的目的之一，期待你死在裡面，不然退而求其次、搞你到身心半殘，也算有所收穫， 邪惡的不是司法，而是一小撮人的魂魄被邪惡的魔鬼牽去當肅清在野的工具罷了。

陳佩琪說，旁聽幾次，實在覺得京華城案有夠詭異的，故意找一大堆證人和被告，然後像過去警總一樣，抄家滅族大搜索，查扣手機，問一些支微末節的對話，無限期延押，明知柯文哲對京華城沒有參與、也沒有投票權，卻處心積慮想辦法要說柯文哲是「明知故意」。

陳佩琪說，舉便當會來說吧，明明就是公開的會議，市長和一堆市府官員排排坐，聽著一旁議員發表高見，竟也要拿這個證明說市長有參與，這就能證明市長都知情，仍放任圖利的證據，但奇怪的是，對於參與最後決策會議的都委會委員就是偏偏不問，大家不覺得很詭異嗎？

陳佩琪說，其實柯文哲方和其他被告的律師大概都不敢傳喚證人了，律師也取消很多證人傳訊的要求，因為再傳證人，法官就要一直羈押被告，法官說不認罪還要傳訊證人、還想行使被告防禦權，是嗎？那就繼續被羈押囉，押到個天荒地老的，看誰耐得住，檢察官更聰明了，說這些被告啊，斗膽敢再申請傳喚證人，那就相對再傳幾個柯黑來庭上聊聊，再申請勘驗個幾場會議紀錄的，反正被關在40度監獄裡的不是檢察官啊，不認罪，還想行使被告防禦權，那就繼續被押吧，檢察官裂嘴冷笑中。

陳佩琪說，什麼時候能和柯文哲再一起吃飯呢？還是此生沒機會了？