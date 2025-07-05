彭振聲妻墜樓亡 沈政男怒轟北檢：清白之人被羞辱活活逼死

台北市前副市長彭振聲之妻近日墜樓亡，引發政壇與社會高度關注。醫師沈政男發文，怒批北檢去年以彭振聲涉收賄為由，胡亂傳訊與聲押，連彭妻也被遭北檢長時間訊問，形同羞辱式對待，終釀成司法逼死人的悲劇。

沈政男表示，彭妻去年九月被北檢傳喚，必須遮頭遮臉、疲憊地走出地檢署，忍受旁人懷疑的眼光，令人心痛。他請問大家，有沒有被連續詢問幾個小時，都是一些莫須有、莫名其妙的爛問題？那是什麼滋味？

彭振聲當時被羈押，後來又延押，彭最後選擇認罪，是因為擔心妻子承受不了這樣的壓力，想換取交保。沈政男說，彭振聲共出庭30次，而每一次「不只是他出庭，太太的心也陪著他走進宛如陰曹地府的審訊之地。」

沈政男痛批北檢「羅織罪名」。原本第一次聲押時，彭被控圖利與收賄，到了延押階段，卻變成圖利與財產來源不明，收賄罪名竟消失。他指出，這顯示檢方根本就是胡亂辦案、胡亂押人，讓彭妻極度憤怒卻又無力反擊。

沈政男更譴責綠營政治人物「繼續鞭屍」，一方面切割彭振聲，另一方面卻想把害死人的責任推給在野陣營。他去年就一再指出彭是清白的，卻被綠營「黨政媒網四合一」的政治機器打壓至今。

他感嘆，十年前的台灣，不是這樣的台灣。如今則是透過內鬥來維繫政權，「讓人民互鬥，從中獲利。」

沈政男說，相較於彭振聲，如名嘴行車糾紛遭人噴辣椒水，結果加害人遭北檢聲押，甚至上傳檢察官照片者也被聲押。檢方胡亂聲押羈押，造成當事人身心受創，然後若無其事，繼續升官發財，這就是台灣司法。

沈政男表示，若未來台灣由柯文哲主政，應以科學、務實、理性的方式對司法進行大翻修，讓司法真正現代化，符合文明標準，而不再是「陰曹地府」。他也對彭夫人致哀，「請您安息，大家會為您討回公道！」

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