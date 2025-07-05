快訊

桃園風禾公園有蛇！民眾拍照PO網 網友留言不妙快閃

丹娜絲「通過台灣海峽」機率最高 粉專：明晚暴風圈觸陸 14縣市高風險

末日不是7月5日！農民曆揭「大凶之日」 他驚呼：跟921很像

聽新聞
0:00 / 0:00

彭振聲妻墜樓亡 沈政男怒轟北檢：清白之人被羞辱活活逼死

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
台北地院審理京華城案，台北市前副市長彭振聲妻子墜樓身亡，為政壇投下震撼彈。圖／聯合報系資料照
台北地院審理京華城案，台北市前副市長彭振聲妻子墜樓身亡，為政壇投下震撼彈。圖／聯合報系資料照

台北市前副市長彭振聲之妻近日墜樓亡，引發政壇與社會高度關注。醫師沈政男發文，怒批北檢去年以彭振聲涉收賄為由，胡亂傳訊與聲押，連彭妻也被遭北檢長時間訊問，形同羞辱式對待，終釀成司法逼死人的悲劇。

沈政男表示，彭妻去年九月被北檢傳喚，必須遮頭遮臉、疲憊地走出地檢署，忍受旁人懷疑的眼光，令人心痛。他請問大家，有沒有被連續詢問幾個小時，都是一些莫須有、莫名其妙的爛問題？那是什麼滋味？

彭振聲當時被羈押，後來又延押，彭最後選擇認罪，是因為擔心妻子承受不了這樣的壓力，想換取交保。沈政男說，彭振聲共出庭30次，而每一次「不只是他出庭，太太的心也陪著他走進宛如陰曹地府的審訊之地。」

沈政男痛批北檢「羅織罪名」。原本第一次聲押時，彭被控圖利與收賄，到了延押階段，卻變成圖利與財產來源不明，收賄罪名竟消失。他指出，這顯示檢方根本就是胡亂辦案、胡亂押人，讓彭妻極度憤怒卻又無力反擊。

沈政男更譴責綠營政治人物「繼續鞭屍」，一方面切割彭振聲，另一方面卻想把害死人的責任推給在野陣營。他去年就一再指出彭是清白的，卻被綠營「黨政媒網四合一」的政治機器打壓至今。

他感嘆，十年前的台灣，不是這樣的台灣。如今則是透過內鬥來維繫政權，「讓人民互鬥，從中獲利。」

沈政男說，相較於彭振聲，如名嘴行車糾紛遭人噴辣椒水，結果加害人遭北檢聲押，甚至上傳檢察官照片者也被聲押。檢方胡亂聲押羈押，造成當事人身心受創，然後若無其事，繼續升官發財，這就是台灣司法。

沈政男表示，若未來台灣由柯文哲主政，應以科學、務實、理性的方式對司法進行大翻修，讓司法真正現代化，符合文明標準，而不再是「陰曹地府」。他也對彭夫人致哀，「請您安息，大家會為您討回公道！」

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

彭振聲 柯文哲 沈政男

延伸閱讀

彭振聲妻墜樓亡遭網暴 管中閔怒批「小人」：已成看不見善良的國家？

陳智菡嗆檢扮讀者洩資料帶風向 硬推柯文哲、彭振聲進絕境

轟檢方「執行上面的任務」 柯文哲怒嗆：彭振聲太太筆錄要不要拿出來？

大罷免鬥爭讓台灣變調 醫師嘆這群人已喪失基本同理心

相關新聞

彭振聲妻墜樓亡 沈政男怒轟北檢：清白之人被羞辱活活逼死

台北市前副市長彭振聲之妻近日墜樓亡，引發政壇與社會高度關注。醫師沈政男發文，怒批北檢去年以彭振聲涉收賄為由，胡亂傳訊與聲...

2人承認恐嚇京華城案司法官遭押 台北地院裁准理由：恐串證及再犯

「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯搜集台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照，合成後上傳臉書要大家記住他們的名字；台中女子林惠珠...

「濺血命償圖」恐嚇京華城案司法官 北檢聲押2人：影響個案審判重大疑慮

台北地檢署偵辦「迷因台式民主」社群平台流傳圖文案，認定版主、工程師戴瑞甯及前護理師林惠珠所為，涉恐嚇京華城案參與偵審司法...

合成檢察官照片2人收押 游淑慧諷：本案還有什麼複雜難偵之處？

「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯涉嫌合成北檢偵辦京華城案檢察官團隊照要大家記住他們的名字，台中女子林惠珠接續在照片加工揚言...

影／恐嚇辦京華城檢察官遭羈押 護理師與版主上囚車影像曝光

「迷因台式民主」版主戴瑞甯蒐集台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照，加工塗抹血痕上傳臉書，前護理師林惠珠接續在照片上揚言「...

彭振聲妻墜樓亡遭網暴 管中閔怒批「小人」：已成看不見善良的國家？

台北地方法院審理京華城案，被告的台北市前副市長彭振聲出庭前，他的妻子墜樓身亡，引起討論。台大前校長管中閔在臉書表示，他在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。