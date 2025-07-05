快訊

桃園風禾公園有蛇！民眾拍照PO網 網友留言不妙快閃

丹娜絲「通過台灣海峽」機率最高 粉專：明晚暴風圈觸陸 14縣市高風險

末日不是7月5日！農民曆揭「大凶之日」 他驚呼：跟921很像

聽新聞
0:00 / 0:00

2人承認恐嚇京華城案司法官遭押 台北地院裁准理由：恐串證及再犯

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯搜集台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照，合成後上傳臉書要大家「記住他們的名字」。記者陳正興／攝影
「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯搜集台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照，合成後上傳臉書要大家「記住他們的名字」。記者陳正興／攝影

「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯搜集台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照，合成後上傳臉書要大家記住他們的名字；台中女子林惠珠接續在照片上加工，塗抹血痕，揚言「命債命還」，檢方聲請羈押禁見。台北地方法院認為兩人涉犯刑法第305條恐嚇危害安全罪、個人資料保護法第20條第1項、第41條非法利用個人資料罪犯罪嫌疑重大，林女還涉刑法第153條煽惑他人犯罪，今天凌晨1點多裁准。

戴瑞甯、林惠珠經檢察官訊問後，不否認檢察官羈押禁見聲請書上所指的部分事實。

台北地院認為，戴與林女彼此供述不一，有事實足認被告有串證及勾串共犯或證人之虞；又有事實足認被告有短期內再犯同種類犯罪可能。

考量被告權益保障及公共利益維護的動態平衡，北院審酌憲法上比例原則後，為保全證據，以及預防被告再犯恐嚇的同種類犯罪，尤其刑事訴訟法對勾串共犯、證人，以及預防被告再犯同種類犯罪並無有效預防規定，也無法如刑事訴訟法第118條規定，以僅能於被告逃匿時沒入保證金具保擔保；認為無法以具保、責付或限制住居代替，有羈押必要，因此依刑事訴訟法第101條第1項第2款、第101條之1第1項第4款、第105條第3項規定，將戴瑞甯、林惠珠羈押禁見。

本案源於台北市前副市長彭振聲的妻子墜樓身亡後，戴瑞甯曝光11名偵辦京華城案檢察官團隊照與個資，內容提及「聽說公布北檢司法官的照片會涉及恐嚇？」之後再上傳3名台北地院法官照片，還說「又有人跑來挑釁我叫我不要刪文」；檢警立案調查後，戴發文強調「把司法官照片找出來公布是我一個幹的，跟民眾黨、鬼針草（臉書社團「鬼針草團隊」）都沒關」，但「命債命還」這種話不是他說的。

檢警調追查，曾任護理師的林惠珠涉在戴瑞甯製作的圖片上「加工噴血」，還註記「命債命還」等恐嚇標語，透過脆（Threads）社交平台瘋傳，意圖煽惑他人犯罪。她和周姓男友3日深夜在台中被捕，北檢訊後認為林女涉煽惑他人犯罪、恐嚇及違反個資法，且有串滅證之虞，聲請羈押，周則請回。辦案人員搜索扣押手機，過濾LINE對話紀錄，研判戴瑞甯、林惠珠是「小草」。

女子林惠珠（灰帽外套者）涉在戴瑞甯製作的檢察官圖片上，合成血跡、加上「命債命還」字眼。記者胡經周／攝影
女子林惠珠（灰帽外套者）涉在戴瑞甯製作的檢察官圖片上，合成血跡、加上「命債命還」字眼。記者胡經周／攝影

京華城案 彭振聲 恐嚇 檢察官 罷免

延伸閱讀

合成檢察官照片2人收押 游淑慧諷：本案還有什麼複雜難偵之處？

影／恐嚇辦京華城檢察官遭羈押 護理師與版主上囚車影像曝光

柯案司法官照片遭小草標註、抹血散發 戴瑞甯、林惠珠羈押禁見

製圖恐嚇偵辦京華城司法官 迷因版主、前護理師均羈押

相關新聞

彭振聲妻墜樓亡 沈政男怒轟北檢：清白之人被羞辱活活逼死

台北市前副市長彭振聲之妻近日墜樓亡，引發政壇與社會高度關注。醫師沈政男發文，怒批北檢去年以彭振聲涉收賄為由，胡亂傳訊與聲...

2人承認恐嚇京華城案司法官遭押 台北地院裁准理由：恐串證及再犯

「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯搜集台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照，合成後上傳臉書要大家記住他們的名字；台中女子林惠珠...

「濺血命償圖」恐嚇京華城案司法官 北檢聲押2人：影響個案審判重大疑慮

台北地檢署偵辦「迷因台式民主」社群平台流傳圖文案，認定版主、工程師戴瑞甯及前護理師林惠珠所為，涉恐嚇京華城案參與偵審司法...

合成檢察官照片2人收押 游淑慧諷：本案還有什麼複雜難偵之處？

「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯涉嫌合成北檢偵辦京華城案檢察官團隊照要大家記住他們的名字，台中女子林惠珠接續在照片加工揚言...

影／恐嚇辦京華城檢察官遭羈押 護理師與版主上囚車影像曝光

「迷因台式民主」版主戴瑞甯蒐集台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照，加工塗抹血痕上傳臉書，前護理師林惠珠接續在照片上揚言「...

彭振聲妻墜樓亡遭網暴 管中閔怒批「小人」：已成看不見善良的國家？

台北地方法院審理京華城案，被告的台北市前副市長彭振聲出庭前，他的妻子墜樓身亡，引起討論。台大前校長管中閔在臉書表示，他在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。