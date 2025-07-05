合成檢察官照片2人收押 游淑慧諷：本案還有什麼複雜難偵之處？

「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯涉嫌合成北檢偵辦京華城案檢察官團隊照要大家記住他們的名字，台中女子林惠珠接續在照片加工揚言「命債命還」，2人都被收押。台北市議員游淑慧今在臉書表示，「又收押了？真是無所不押」。

游淑慧指出，2人的行為確實不正確，北檢依法偵辦、略作懲罰告誡，大家一定都尊重。只是沒想到「又關起來」。

她說，自己也是長期被網路霸凌者，當然知道被霸凌和出征的傷害。過去被罵賣台、藍蛆、辦京華城案不得好死、祝過年家裡辦喪事等等，更更難聽的字眼都有，也會依法提告，但若對方要求道歉和解，她會接受，不再堅持。

游淑慧也說，不過，也遇過法官會說政治人物要有較高容忍程度、要可受公評。不過今天她終於知道，面對網路霸凌，司法人員自己也很難容忍。

游淑慧表示，檢察官要堅持依法偵辦沒有錯，只是有必要上綱到要羈押嗎？沒有其他合理的手段可運用了嗎？本案還有什麼複雜難偵之處嗎？

她表示，坦白說，動不動就把人羈押，這顛覆她對台灣法律和人權的認知。希望豐原五口命案，希望檢方一樣大動作霹靂迅速偵辦。

游淑慧表示，不過最差勁的還是綠營，居然開始去扯他們背後還有人，甚至有名嘴扯到他們的行為和對岸有關等，她猜接下來就會說這是組織犯罪。好似在他們眼裡，反民進黨的都是雜質、都叫組織犯罪。

游淑慧表示，敬告民進黨，拿清算鬥爭藍白政治人物的手段招數，來對付一般人民，真的就太沒下限了。