影／恐嚇辦京華城檢察官遭羈押 護理師與版主上囚車影像曝光

「迷因台式民主」版主戴瑞甯蒐集台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照，加工塗抹血痕上傳臉書，前護理師林惠珠接續在照片上揚言「命債命還」，台北地檢署昨天聲押禁見戴男與林女，法院裁准羈押，林惠珠移送北檢時原本包的密不透風，凌晨搭車前往看守所時，轉頭向囚車道看了一眼，上銬模樣曝光。

北檢指出，戴瑞甯、林惠珠製圖恐嚇行為，已使司法人員產生恐懼及心理壓力，有影響或干預個案審判的重大疑慮，其等所為在網路世界快速傳播，形成模仿效應，嚴重危害司法秩序及人民對司法的信賴，有羈押禁見之必要。

林惠珠與戴瑞甯凌晨在法警戒護下，魚貫從囚車道走出，林惠珠走在第一位，戴瑞甯則走在後方，2人似乎發現有媒體守候，分別轉頭看向囚車道，靠向外側的林女還看了鏡頭2秒，最後搭車前往台北看守所。

全案緣於北市前副市長彭振聲妻子謝夏蕎墜樓死亡，戴瑞甯曝光11名北檢檢察官照片與個資，不僅在抬頭寫上「請記住他們的名字跟臉」，還在檢察官照片上加工濺血圖，內容提及「聽說公布北檢司法官的照片會涉及恐嚇？」之後又貼上3張台北地院法官照，強調「把司法官照片找出來公布是我一個幹的」。

林惠珠在台中處所使用戴瑞甯原圖文，加註「命債命還」仇恨言語，透過脆（Threads）社交平台轉傳，當時周裕炫也在場。圖文在網路發酵後，法務部即要求北檢嚴懲查辦，北檢檢察長王俊力指示檢肅黑金專組主任鄧巧羚統籌規劃，調查局溯源鎖定戴瑞甯涉案，台北市刑大昨午先搜索約談戴瑞甯，晚間在台中拘提林惠珠、周裕炫。