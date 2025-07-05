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彭振聲妻墜樓亡遭網暴 管中閔怒批「小人」：已成看不見善良的國家？

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台大前校長管中閔表示，看到許多人竟以各種嘲諷譏刺的方式，繼續攻擊或汙謬逝者和其家人，更感駭異。本報資料照片
台大前校長管中閔表示，看到許多人竟以各種嘲諷譏刺的方式，繼續攻擊或汙謬逝者和其家人，更感駭異。本報資料照片

台北地方法院審理京華城案，被告的台北市前副市長彭振聲出庭前，他的妻子墜樓身亡，引起討論。台大前校長管中閔在臉書表示，他在海外得知這消息時極為震驚，更讓他感到駭異的，是看到許多人竟以各種嘲諷譏刺的方式，繼續攻擊或汙謬逝者和其家人，「多數應該根本不認識逝者」。

管中閔表示，他曾聽過專業醫生說，選擇以這種決絕方式離開世間的人，心中一定有著極大的痛苦或怨憤。「然而這些小人」，既不理解逝者之苦，也不同情生者之痛，反而繼續用仇恨語言傷害別人。

他說，「逝者從未傷害過你們，你們那些（莫名其妙的）仇恨從何而來？」人心要多惡毒才會如此？還是我們已成為看不見善良的國家？

網友留言，「校長說出我們內心的話。仇恨從何而來，何時，台灣最醜的風景變成是人」、「台灣社會分裂對立的情形非常嚴重」、「每次看到那些留言，只能說服自己：那一群不是人，它們是掌權者用來製造仇恨的機器」。

有網友表示，「校長應該是苦過彭副市長一家人的苦，特別有感吧」，管中閔回覆，「正是如此」。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

家人 管中閔

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