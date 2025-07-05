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柯案司法官照片遭小草標註、抹血散發 戴瑞甯、林惠珠羈押禁見

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯搜集台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照，合成後上傳臉書要大家「記住他們的名字」。記者陳正興／攝影
「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯搜集台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照，合成後上傳臉書要大家「記住他們的名字」。記者陳正興／攝影

「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯，搜集台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照，合成後上傳臉書要大家記住他們的名字；台中女子林惠珠接續在照片上加工，塗抹血痕，揚言「命債命還」。戴接獲通知後自行到台北市刑大，林女與周姓男友則遭拘捕，戴稱製圖是為表達「司法不公」，北檢複訊後先後聲押戴瑞甯、林惠珠，周請回。台北地院5日凌晨裁定戴與林惠珠羈押禁見。

台北市前副市長彭振聲的妻子墜樓身亡後，戴瑞甯曝光11名偵辦京華城案檢察官團隊照與個資，內容提及「聽說公布北檢司法官的照片會涉及恐嚇？」之後再上傳3名台北地院法官照片，還說「又有人跑來挑釁我叫我不要刪文」；檢警立案調查後，戴發文強調「把司法官照片找出來公布是我一個幹的，跟民眾黨、鬼針草（臉書社團「鬼針草團隊」）都沒關」，但「命債命還」這種話不是他說的。

戴瑞甯是工程師，在軟體開發公司上班，台北市刑大3日前往汐止戴家搜索，查扣手機與相關電子設備。初步調查，戴瑞甯不認識周與林女，3人年齡約40歲，台北地檢署認為戴有勾串證人之虞，依違反個資法聲押禁見。

檢警調追查，曾任護理師的林惠珠涉在戴瑞甯製作的圖片上「加工噴血」，還註記「命債命還」等恐嚇標語，透過脆（Threads）社交平台瘋傳，意圖煽惑他人犯罪。她和周姓男友3日深夜在台中被捕，北檢訊後認為林女涉煽惑他人犯罪、恐嚇及違反個資法，且有串滅證之虞，聲請羈押，周則請回。

辦案人員搜索扣押手機，過濾LINE對話紀錄，研判戴瑞甯、林惠珠是「小草」。檢方認為戴與林女使依法執行職務的司法人員產生恐懼及心理壓力，有藉此影響或干預個案審判重大疑慮；且他們的作為在網路世界快速傳播，形成模仿效應，嚴重危害司法秩序及人民對司法的信賴，有羈押禁見必要。

北院4日晚間10點30分開羈押庭，5日凌晨1點多裁定2人羈押禁見。

北檢11名檢察官遭恐嚇事件發酵後，法務部旋即要求北檢保護檢察官安全，除了北檢、法務部、檢察官協會，司法院、法官協會與女法官協會也都發聲譴責。檢察官改革團體「劍青檢改」批製圖行為卑劣，強調網軍利用圖文恐嚇基層檢察官，不僅是煽惑他人對承辦檢察官報復，更試圖威脅檢察官對特定案件鬆手，行徑宛如今年4月中共國台辦宣告11位台獨打手時，首度將3位檢察官納入如出一轍。

女子林惠珠（灰帽外套者）涉在戴瑞甯製作的檢察官圖片上，合成血跡、加上「命債命還」字眼。記者胡經周／攝影
女子林惠珠（灰帽外套者）涉在戴瑞甯製作的檢察官圖片上，合成血跡、加上「命債命還」字眼。記者胡經周／攝影

司法官 恐嚇 檢察官

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