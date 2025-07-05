製圖恐嚇偵辦京華城司法官 迷因版主、前護理師均羈押

「迷因台式民主」版主戴瑞甯蒐集台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照，加工塗抹血痕上傳臉書，台中房仲周裕炫女友林惠珠接續在照片上揚言「命債命還」，調查局資安站與台北市刑大火速拘提3人到案，北檢認為戴男、林女已使司法人員產生恐懼及心理壓力，有影響或干預個案審判的重大疑慮，向法院聲押禁見，法院凌晨裁准羈押。

全案緣於北市前副市長彭振聲妻子謝夏蕎墜樓死亡，戴瑞甯曝光11名北檢檢察官照片與個資，不僅在抬頭寫上「請記住他們的名字跟臉」，還在檢察官照片上加工濺血圖，並提及「聽說公布北檢司法官的照片會涉及恐嚇？」之後又貼上3張台北地院法官照。

前護理師林惠珠在台中處所使用戴瑞甯原圖文，加註「命債命還」仇恨言語，透過脆（Threads）社交平台轉傳，當時周裕炫也在場。圖文在網路發酵後，法務部即要求北檢嚴懲查辦，北檢檢察長王俊力指示檢肅黑金專組主任鄧巧羚統籌規劃，調查局溯源鎖定戴瑞甯涉案，台北市刑大昨午先搜索約談戴瑞甯，晚間在台中拘提林惠珠、周裕炫。

據了解，戴瑞甯與林惠珠供稱製圖動機是抗議「司法不公」，表達不滿；周裕炫則說，加註恐嚇標語都是女友行為，他沒參與。辦案人員搜索扣押手機，過濾LINE對話紀錄，研判戴男、林女是「小草」。至於周裕炫則供稱，恐嚇言語都是女友加註，他並未參與，檢方訊後請回。