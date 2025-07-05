恐嚇京華城案司法官 2人聲押禁見

「迷因台式民主」版主戴瑞甯蒐集台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照，加工塗抹血痕上傳臉書，台中房仲周裕炫女友林惠珠接續在照片上揚言「命債命還」，調查局資安站與台北市刑大火速拘提3人到案，北檢認為戴男、林女已使司法人員產生恐懼及心理壓力，有影響或干預個案審判的重大疑慮，聲押禁見，周男請回。

全案緣於北市前副市長彭振聲妻子謝夏蕎墜樓死亡，戴瑞甯曝光11名北檢檢察官照片與個資，不僅在抬頭寫上「請記住他們的名字跟臉」，還在檢察官照片上加工濺血圖，並提及「聽說公布北檢司法官的照片會涉及恐嚇？」之後又貼上3張台北地院法官照。

前護理師林惠珠在台中處所使用戴瑞甯原圖文，附加「命債命還」仇恨言語，透過脆（Threads）社交平台轉傳，當時周裕炫也在場。法務部要求北檢嚴懲查辦。

據了解，戴瑞甯與林惠珠供稱製圖動機是抗議「司法不公」，表達不滿；周裕炫則說，加註恐嚇標語都是女友行為，他沒參與。辦案人員搜索扣押手機，過濾LINE對話紀錄，研判戴男、林女是「小草」。

檢方指出，戴瑞甯、林惠珠所為在網路世界快速傳播，形成「模仿效應」，嚴重危害司法秩序及人民對司法的信賴，有羈押禁見必要。調查局將持續追查幕後是否還有藏鏡人，釐清有無其他動機。北院昨晚11時開聲押庭。

檢方認定，戴瑞甯涉犯恐嚇危害安全及非法利用個人資料等罪；林惠珠涉犯煽惑他人犯罪、恐嚇危害安全及非法利用個人資料等罪，2人犯罪嫌疑重大，有事實足認有湮滅證據、勾串共犯或證人，戴男並有反覆實施恐嚇之虞。

周裕炫、林惠珠昨移送北檢時，全身包得密不透風，面對媒體追問為什麼要恐嚇檢察官，均不發一語。