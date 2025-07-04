快訊

黃金投資詐騙+1！小吃攤父女抵押4房背債3500萬 光月息就30萬

最快今晚生成！準「丹娜絲」最接近台灣時間曝 這縣市侵襲率達66%

日本地震預言發酵？桃機最新數據曝光 「這時期」出境人次減少

聽新聞
0:00 / 0:00

「濺血命償圖」恐嚇京華城案司法官 北檢聲押2人：影響個案審判重大疑慮

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
台北地方法院審理京華城容積弊案，網路上出現恐嚇檢察官的相關貼文。圖／翻攝自網路
台北地方法院審理京華城容積弊案，網路上出現恐嚇檢察官的相關貼文。圖／翻攝自網路

台北地檢署偵辦「迷因台式民主」社群平台流傳圖文案，認定版主、工程師戴瑞甯及前護理師林惠珠所為，涉恐嚇京華城案參與偵審司法官，使司法人員產生恐懼及心理壓力，有影響或干預個案審判的重大疑慮，且在網路世界產生模仿效應，嚴重危害人民對司法的信賴，認有羈押禁見必要，今向法院聲請羈押禁見。林女男友周裕炫則請回。

檢警調追查，臉書粉專「迷因台式民主」版主工程師戴瑞甯，涉製作一張偵辦京華城案檢察官11人團隊合成照，曝光姓名及照片等個資，房仲周裕炫、前護理師林惠珠情侶檔涉以「加工噴血」附帶「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」標語圖文；「迷因台式民主」粉專7月3日上午9時許發文「把司法官的照片找出來公布是我一個人幹的，跟民眾黨、鬼針草都沒關係。望周知」。

北檢4日晚間指出，台北市刑大、法務部調查局資訊安全工作站今年7月3日分別向北檢報請指揮偵辦，溯源追查，通知、拘提戴、林、周3人到案。

檢方認定，戴瑞甯涉犯刑法第305條恐嚇危害安全及個人資料保護法第41條非法利用個人資料等罪嫌；林惠珠涉刑法第153條第1款煽惑他人犯罪、恐嚇危害安全及非法利用個人資料等罪嫌。戴、林2人均犯罪嫌疑重大，且有事實足認有湮滅證據、勾串共犯或證人，戴有反覆實施恐嚇行為之虞，向法院聲請羈押禁見。

檢方審酌，戴、林所為使依法執行職務的司法人員產生恐懼及心理壓力，有藉此影響或干預個案審判的重大疑慮；且其等所為在網路世界快速傳播，形成「模仿效應」嚴重危害司法秩序及人民對司法的信賴，故認其等均有羈押禁見必要。周裕炫犯罪嫌疑不足請回。

北檢重申，檢察官依法訴追犯罪及法官依法審判，不容非法暴力威脅，對於任何不法，均將依法嚴辦。另同時呼籲民眾勿轉傳類似圖文，以免有觸法之虞。

北檢偵辦恐嚇京華城案甄審司法官案，向法院聲押2名犯嫌戴瑞甯、林惠珠。圖／翻攝迷因台式民主臉書粉專
北檢偵辦恐嚇京華城案甄審司法官案，向法院聲押2名犯嫌戴瑞甯、林惠珠。圖／翻攝迷因台式民主臉書粉專

京華城案 司法官 恐嚇

延伸閱讀

涉「命債命還」恐嚇審理京華城案檢察官 情侶檔一聲押一請回

調任二審檢察官 檢審會委員推薦偵辦京華城案北檢江貞諭等35人

「迷因」版主涉恐嚇京華城檢察官遭聲押 游淑慧：綠粉專也要辦

恐嚇偵辦京華城11名檢察官工程師送辦 PO文動機曝光

相關新聞

涉「命債命還」恐嚇審理京華城案檢察官 情侶檔一聲押一請回

「迷因台式民主」社群平台流傳偵辦京華城案檢察官11人團隊合成照，又貼出審理京華城案合議庭3位法官照片，台北地檢署昨、今拘提管理者戴瑞甯及涉合成潑灑血跡加上「命債、命還」恐嚇字眼的周裕炫、林惠珠 情侶檔，稍早周、林移送北檢複訊，面對「為什麼要恐嚇檢察官？」不發一語，檢察官訊後林女聲押禁見、周男請回。

「濺血命償圖」恐嚇京華城案司法官 北檢聲押2人：影響個案審判重大疑慮

台北地檢署偵辦「迷因台式民主」社群平台流傳圖文案，認定版主、工程師戴瑞甯及前護理師林惠珠所為，涉恐嚇京華城案參與偵審司法...

陳智菡嗆檢扮讀者洩資料帶風向 硬推柯文哲、彭振聲進絕境

北院審理京華城圖利案，日前北市前副市長彭振聲開庭前接獲妻墜樓噩耗，遭民進黨連日轟民眾黨過去甩鍋給彭、如今卻要洗白。民眾黨...

「迷因」版主涉恐嚇京華城檢察官遭聲押 游淑慧：綠粉專也要辦

「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯蒐集台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照，合成後上傳臉書，涉嫌違反個資法遭聲押禁見。台北市議...

恐嚇偵辦京華城11名檢察官工程師送辦 PO文動機曝光

「迷因台式民主」平台版主戴瑞甯，利用脆社群平台，刊登台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照片，事後被台中周姓、林姓情侶檔在照...

製圖恐嚇京華城辦案團隊 「迷因」版主遭聲押禁見

「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯，蒐集台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照，合成後上傳臉書要大家記住他們的名字；台中周姓、林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。