「濺血命償圖」恐嚇京華城案司法官 北檢聲押2人：影響個案審判重大疑慮

台北地檢署偵辦「迷因台式民主」社群平台流傳圖文案，認定版主、工程師戴瑞甯及前護理師林惠珠所為，涉恐嚇京華城案參與偵審司法官，使司法人員產生恐懼及心理壓力，有影響或干預個案審判的重大疑慮，且在網路世界產生模仿效應，嚴重危害人民對司法的信賴，認有羈押禁見必要，今向法院聲請羈押禁見。林女男友周裕炫則請回。

檢警調追查，臉書粉專「迷因台式民主」版主工程師戴瑞甯，涉製作一張偵辦京華城案檢察官11人團隊合成照，曝光姓名及照片等個資，房仲周裕炫、前護理師林惠珠情侶檔涉以「加工噴血」附帶「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」標語圖文；「迷因台式民主」粉專7月3日上午9時許發文「把司法官的照片找出來公布是我一個人幹的，跟民眾黨、鬼針草都沒關係。望周知」。

北檢4日晚間指出，台北市刑大、法務部調查局資訊安全工作站今年7月3日分別向北檢報請指揮偵辦，溯源追查，通知、拘提戴、林、周3人到案。

檢方認定，戴瑞甯涉犯刑法第305條恐嚇危害安全及個人資料保護法第41條非法利用個人資料等罪嫌；林惠珠涉刑法第153條第1款煽惑他人犯罪、恐嚇危害安全及非法利用個人資料等罪嫌。戴、林2人均犯罪嫌疑重大，且有事實足認有湮滅證據、勾串共犯或證人，戴有反覆實施恐嚇行為之虞，向法院聲請羈押禁見。

檢方審酌，戴、林所為使依法執行職務的司法人員產生恐懼及心理壓力，有藉此影響或干預個案審判的重大疑慮；且其等所為在網路世界快速傳播，形成「模仿效應」嚴重危害司法秩序及人民對司法的信賴，故認其等均有羈押禁見必要。周裕炫犯罪嫌疑不足請回。

北檢重申，檢察官依法訴追犯罪及法官依法審判，不容非法暴力威脅，對於任何不法，均將依法嚴辦。另同時呼籲民眾勿轉傳類似圖文，以免有觸法之虞。