涉「命債命還」恐嚇審理京華城案檢察官 情侶檔移送複訊不發一語
「迷因台式民主」社群平台流傳偵辦京華城案檢察官11人團隊合成照，又貼出審理京華城案合議庭3位法官照片，台北地檢署昨、今拘提管理者戴瑞甯及涉合成潑灑血跡加上「命債、命還」恐嚇字眼的周男、林女情侶檔，稍早周、林移送北檢複訊，面對「為什麼要恐嚇檢察官？」不發一語。
今下午2時許，房仲周男、前護理師林女遭移送北檢複訊，記者問他們「為什麼要恐嚇檢察官？」2人均以連帽外套、口罩遮擋面容，不發一語，快步從囚車道進北檢複訊。
檢警調追查，「迷因台式民主」平台版主戴瑞甯、及「加工噴血」附帶恐嚇標語的周姓、林姓情侶檔，涉恐嚇司法官，警方昨拘提戴到案，製作筆錄後改由調查局資安站接手，釐清製圖動機與幕後有無其他人教唆。檢方訊後依違反個資法、涉恐嚇罪嫌，向法院聲押禁見戴瑞甯。台北地方法院尚未開庭。
據了解，戴瑞甯是工程師為內湖知名軟體開發公司「庫果」工程師，該公司以製作交友軟體「碳碳」聞名。戴男、周男與林女均年約40歲，政治傾向偏白色，雙方並不認識，2人落網聲稱不滿台北市副市長彭振聲妻子輕生，為抗議「司法不公不義」，才製作濺血圖。
據調查，戴瑞甯涉製作一張京華城案檢察官11人團隊合成照，曝光姓名及照片等個資；周姓情侶檔則合成潑灑血跡，搭配「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」標語，透過社群平台Threads瘋傳。
對此，法務部要求保護檢察官安全，北檢檢察長王俊力指派檢肅黑金專組主任鄧巧羚統籌規劃，由台北市刑大、調查局資安站共同偵辦。
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