【重磅快評】合成司法官照片要羈押？檢方下手太重了

台北市前副市長彭振聲的妻子墜樓身亡，戴姓工程師在社群媒體揭露京華城案偵審司法官姓名照片，要大家「記住他們的名字跟臉」，另有兩名情侶加工貼上「命債命償」等字，檢警調立刻出擊，逮捕戴及兩名情侶，今天凌晨並聲押戴。檢警調動作快如閃電，應能喝阻歪風，但是三人到案，只做一人筆錄就要押人，會不會太快了？公布司法官姓名照片有嚴重到必須羈押？恐有討論空間。

彭妻前天墜樓身亡，隨後社群平台「脆」就流傳一張經合成京華城案檢察官團隊及審理法官的照片及姓名。接著有一對從事房仲業情侶檔加工寫上「命債、命還」等字眼，調查局與北市刑大昨晚陸續拘提戴姓工程師及周姓、林姓房仲業情侶到案。戴聲稱是要抗議「司法不公」才PO照，情侶檔則不同意夜間偵訊，今早再製作筆錄。

三人行為可議，民眾黨主席黃國昌嚴正表示這樣行為不應被容忍，要循正道討回公道。外界撻伐之際，戴在被捕前已承認是他合成司法官照片，他在粉專發文「把司法官的照片找出來公布是我一個人幹的，跟民眾黨、鬼針草都沒關係。望周知」，但他也說「但命債命償什麼的這種話不是我說的，也不鼓勵啦，請媒體別塞到我嘴裡」。

由於檢警調也查出「命債、命還」等字是房仲業情侶檔加工寫上，由於戴姓工程師和房仲情侶檔並不相識，初步研判戴所言非虛。戴被捕之後也否認合成圖片，但檢方訊後以戴涉嫌恐嚇、個資法罪嫌重大，有勾串滅證、反覆實施之虞，且共犯在逃，向台北地院聲押禁見，難免引發討論。

有網友即認為「這些不是公開資訊嗎？為啥公佈會有爭議？」，專案小組則認為司法官照片雖多數可從網路蒐集，但2名承審法官的照片是在法庭拍攝，法官還穿著法袍，應是有人在法庭偷拍，是否另有他人協助必須釐清，所以檢方才向地院聲押禁見。但要問的是，檢方的強制處分有符合比例原則嗎？

不管是戴姓工程師偷拍法庭，或另有其人，法庭偷拍的確不被允許。未經許可在法庭上進行攝影、錄音或錄影，可能違反刑法妨害秘密罪，可處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金；法庭偷拍也可能違反法院組織法及相關規定，影響法庭的莊嚴性和公正性。偷拍者可能被要求刪除照片或影片，並可能被法官制止或驅離法庭。

換句話說，戴姓工程師被聲押，很重要的理由是他可能有一個在法庭偷拍的共犯還沒有到案，所以必須羈押，以防勾串。但是，偷拍法庭嚴格說來只是輕罪，檢方聲押理由牽強；再者，戴姓工程師在合成圖註記「要大家記住他們的名字跟臉」，有沒有構成恫嚇？可能是見仁見智的問題，也許有司法官會因此心生畏懼 ，但也有人認為這是可受公評之事，更屬言論自由範疇，檢方下手會不會太重了？

更奇怪的是，真正讓司法官可能心生畏懼的應是房仲業情侶檔加工寫上「命債、命還」等字眼，但是兩人拒絕夜間偵訊，今天早上才要製作筆錄，他們和戴姓工程師有無犯意連絡？行為分攤？在檢方凌晨向法院聲押戴之際，根本都還不清楚，檢方立馬向法院聲押戴姓工程師，會不會太急了些？

於此同時，台中豐原發生一家五口命案悲劇，民代指證歷歷，這一家人疑涉黃金詐騙案，造成全家背負龐大債務而尋死，民代甚至都說到王家大女兒的美容師同學以高報酬遊說利誘王家人坑買黃金，幕後疑似有操盤者。消息都傳了兩天，連大批媒體都到美容院堵訪，但只見鐵門深鎖，王家大女兒的美容師同學失聯，如果檢方偵辦此案也能比照辦戴姓工程師的效率，或許害人的詐騙惡人就跑不掉了。