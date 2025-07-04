陳智菡嗆檢扮讀者洩資料帶風向 硬推柯文哲、彭振聲進絕境

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聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨連日轟民眾黨過去甩鍋給彭、如今卻要洗白。民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，起訴書說「共識決」是串供、全案都柯文哲一手主導、彭副執行，但柯多次在法庭上，堅持他跟同僚都是清白，多次幫彭副喊冤。圖／聯合報系資料照片
民進黨連日轟民眾黨過去甩鍋給彭、如今卻要洗白。民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，起訴書說「共識決」是串供、全案都柯文哲一手主導、彭副執行，但柯多次在法庭上，堅持他跟同僚都是清白，多次幫彭副喊冤。圖／聯合報系資料照片

北院審理京華城圖利案，日前北市前副市長彭振聲開庭前接獲妻墜樓噩耗，遭民進黨連日轟民眾黨過去甩鍋給彭、如今卻要洗白。民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，起訴書說「共識決」是串供、全案都柯文哲一手主導、彭副執行，但柯在法庭上，堅持他跟同僚都是清白，多次幫彭副喊冤。

陳智菡表示，這幾天民進黨、黨報急著出動，想洗掉自己滿手鮮血，開始批鬥都是因為柯文哲卸責給彭副，才釀成憾事，事實上柯不知道在法庭上質問了檢察官幾次「彭振聲到底犯了甚麼法」、「違背哪條法令？」他只是主持第783次都委會的主席、送公展是柯市長同意，容積是否發放是都委會委員的「共識決」，全都按照法定流程通過，何來明知違法而為之的圖利罪？柯文哲堅持他跟他的同僚都是清清白白，多次幫彭副喊冤。

陳智菡指出，是一堆無良的媒體跟著檢調的錯誤訊息，未審先判、用最狠毒的謠言殺人。起訴書說「共識決」就是串供、全案都是柯文哲一手主導，彭副執行。彭副或許是被反覆訊問到受不了，吐出一句「當初應該要表決」的呢喃與自我質疑，但諷刺的是，在彭振聲所主持的99.99%、多達兩百多場的都委會議，只有一場是舉手表決，其他全都是委員依照委員多數共識通過。

陳智菡表示，但檢調不聽、媒體不聽，就是要把柯文哲、彭振聲推進絕境深淵，什麼ATM洗錢、什麼財產來源不明、什麼八大金庫…鬧得滿城風雨，如今再也沒有下文，先放火，現在開始裝無辜，彷彿縱火者看著大火，跑到旁邊當路人亂指認嫌犯，虛情假意幫彭副申冤找兇手。

陳智菡還說，昨天有媒體還出一則「獨家」，一位神通廣大的「讀者」提供「原版公文」，說都發局曾在2020年上簽給柯，請求核示是否將京華城陳情案送都委會研議，並質疑柯文哲刪掉公文中「當否？」二字，讓京華城案一路開綠燈，彭副則留下這份公文自保，「這個指控真的有夠低能，斷章取義。」

陳智菡表示，送研議就是「研議」，送研議犯甚麼法？且目前外界看得到的公文，連議員簡舒培手上都是被遮蔽的版本，「讀者」怎麼這麼神通廣大有「無碼」零遮蔽版？敢問又是哪位公訴檢察官出手在亂帶風向？真是壞透了，連黨報都敢騙？

彭振聲 柯文哲 陳智菡

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