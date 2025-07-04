「迷因」版主涉恐嚇京華城檢察官遭聲押 游淑慧：綠粉專也要辦
「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯蒐集台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照，合成後上傳臉書，涉嫌違反個資法遭聲押禁見。台北市議員游淑慧今在臉書指出，請法官和檢察官大人，既然然要辦了，之前綠營粉專散布的哏圖，也能一次偵辦，肅清網路秩序。
游淑慧也貼出民眾黨主席黃國昌遭綠營粉專攻擊的哏圖，她說，不容許被雞鳴狗盜之輩任意威脅他人生命安全，從昨天的偵辦效率「我有信心」。游淑慧也透露，去年被議會指派調查京華城案時，也被迷因式台式民主粉專不斷出征攻擊。
游淑慧表示，剛看到新聞報導，才發現原來版主是內湖工程師，不禁心想，如果他有不滿、有疑惑，其實都在內湖，大家可以不同意見，約一約、當面討論、辯論和說明。
她說，結果彼此都在內湖，不選擇面對面，而選擇、鍵盤後面，發一些不實哏圖，有點算是暗箭傷人。針對部分網友惡意攻擊，都是在報警後，才發現原來他們每一個用的都是假名、化名，讓人傻眼。
游淑慧指出，每一個留言時都一副正氣凜然，但如果自覺得正義化身，為什麼不用真名呢？不是說有理走遍天下？甚至很多留言前都先鎖住資料，那這種藏頭藏尾、不敢真面示人者，有點像武俠小說中的雞鳴狗盜之輩。
游淑慧表示，對於誹謗名譽提告者，大多數案件很謝謝檢察官偵辦後皆主動提起公訴，不過只要網友寫下道歉信，她也就接受和解，沒有再公布和解信宣揚戰功。可以接受評論和討論，但不接受辱罵；人生父母養，言論自由不是羞辱別人的自由。
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