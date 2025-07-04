製圖恐嚇京華城辦案團隊 「迷因」版主遭聲押禁見

「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯，蒐集台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照，合成後上傳臉書要大家記住他們的名字；台中周姓、林姓情侶接續在照片上加工，塗抹血痕，揚言「命債命還」，台北市刑大與調查局昨天火速將3人拘提到案，戴瑞甯落網後稱製圖是表達「司法不公」，北檢複訊後認為有勾串證人之虞，凌晨依違反個資法聲押禁見。

至於周姓、林姓情侶昨天深夜在台中被捕，今早才會製作筆錄，由調查局資安站負責詢問，預計中午移送北檢。據了解，2人聲稱因不滿台北市副市長彭振聲妻子輕生，為抗議「司法不公不義」，所以才製作濺血圖，涉及恐嚇危害安全罪。

據了解，彭振聲妻子墜樓身亡後，戴瑞甯曝光11名偵辦京華城案檢察官團隊照與個資，內容提及「聽說公布北檢司法官的照片會涉及恐嚇？」之後再上傳3名台北地院法官照片，還說「又有人跑來挑釁我叫我不要刪文」；檢警立案調查後，戴男發文強調「把司法官照片找出來公布是我一個幹的」，跟民眾黨、鬼針草都沒關，但命債命還這種話不是他說的。

檢警調追查，周姓與林姓情侶在戴瑞甯製作的圖片上「加工噴血」，還註記「命債命還」等恐嚇標語，透過脆（Threads）社交平台瘋傳，意圖煽惑他人犯罪，調查局將釐清背後有無藏鏡人操控。

據調查，戴瑞甯是工程師，在知名軟體開發公司「庫果」上班，該公司以製作交友軟體「碳碳」聞名，台北市刑大昨天前往戴男汐止住處搜索，查扣手機與相關電子設備。初步調查，戴瑞甯與周男、林女不認識，應是個別犯罪行為，3人年齡約40歲。

北檢11名檢察官遭恐嚇事件發酵後，法務部旋即要求北檢保護檢察官安全，並就涉及暴力恐嚇執法人員的犯行嚴懲查辦。北檢檢察長王俊力指派檢肅黑金專組主任鄧巧羚統籌規劃，由台北市刑大、調查局資安站共同偵辦。

檢察官團體「劍青檢改」也怒批製圖行為卑劣，強調網軍利用圖文恐嚇基層檢察官，不僅是煽惑他人對承辦檢察官進行報復，更試圖威脅檢察官對特定偵審案件鬆手，行徑宛如今年4月中共國台辦宣告11位台獨打手時，首度將3位檢察官納入如出一轍。