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恐嚇偵辦京華城11名檢察官工程師送辦 PO文動機曝光

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
「迷因台式民主」平台版主戴瑞甯（中）製作散布偵辦京華城團隊檢察官合照，被台北市刑大拘提到案。記者陳正興／攝影
「迷因台式民主」平台版主戴瑞甯（中）製作散布偵辦京華城團隊檢察官合照，被台北市刑大拘提到案。記者陳正興／攝影

「迷因台式民主」平台版主戴瑞甯，利用脆社群平台，刊登台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照片，事後被台中周姓、林姓情侶檔在照片上加工，塗抹血痕，揚言「命債命還」，台北市刑大、調查局資安站陸續搜索拘提戴男、周男與林女3人到案，戴男供稱，為抗議「司法不公」才PO圖，照片是網路蒐集而來，深夜移送台北地檢署複訊，全案依恐嚇危害安全罪偵辦。

另外，調查局資安站追查，周姓與林姓情侶檔不滿台北市前副市長彭振聲妻子跳樓，因而在戴瑞甯蒐集的檢察官照片上「加工噴血」，並附上恐嚇語句，2人在台中落網時也聲稱，PO文動機是抗議「司法不公不義」，由於2人夜間不訊問，調查局今天上午將釐清有無幕後藏鏡人煽惑犯罪，詢後移送北檢。

據了解，戴瑞甯是工程師，在內湖知名軟體開發公司「庫果」上班，該公司以製作交友軟體「碳碳」聞名。戴男、周男與林女均年約40歲，政治傾向偏白色，雙方並不認識。全案共有3人涉及恐嚇，目前已全部落網。

據調查，戴瑞甯製作一張京華城案檢察官11人團隊合成照，曝光姓名及照片等個資；周姓情侶檔則合成潑灑血跡，搭配「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」標語，社群平台瘋傳，法務部要求保護檢察官安全，由北檢檢肅黑金專組指揮市刑大、調查局資安站共同偵辦。

基層檢察官團體「劍青檢改」怒批此行為卑劣，強調網軍利用圖文恐嚇基層檢察官，不僅是煽惑他人對承辦檢察官進行報復，更是試圖威脅檢察官對特定偵審案件鬆手，行徑宛如今年4月中共國台辦宣告11位台獨打手時，首度將3位檢察官納入如出一轍，籲請警方迅速揪出PO文者。

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恐嚇 檢察官

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