京華城檢察官「命債命還」合成圖搜索第二波 北市刑大逮一對情侶到案

網路上出現刊載承辦京華城案檢察官姓名、照片，合成潑灑血跡，並搭配「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」等字句；台北市刑大繼下午約談原始合成製圖戴姓作者到案後；3日深夜11時許，警方在台中市北屯區拘提周姓男子及其林姓女友，兩人涉嫌將戴男製作合成圖加工後製，寫下「命債，命還」的作者，再貼上Threads公布。

臉書粉專「迷因台式民主」39歲戴姓版主，今天下午主動前往台北市刑大到案說明，他坦承合成製作偵辦及蒞庭京華城弊案共11名檢察官照片，他在今天上午發文聲稱「把司法官的照片找出來公布是我一個人幹的，跟民眾黨、鬼針草都沒關係。望周知」，又補上「但命債命償什麼的這種話不是我說的，也不鼓勵啦」。

戴姓男子在台北市刑大製作筆錄，直到深夜11時許依照恐嚇公眾罪嫌移送台北地檢署偵辦。

至於社群平台Threads，暱稱「Mayday1990」、帳號rosetree881的網友，加工後製「命債命還」字眼，警方釐清網友身分為41歲周男及41歲林姓女友，目前警方還在搜索，預計凌晨將帶回到台北市刑大接受偵訊。