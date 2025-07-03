恐嚇辦京華城檢察官「命債命還」 調查局鎖定情侶檔網軍涉案

有鄉民昨利用脆社群平台，刊登台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照片，還在照片上塗抹血痕，並揚言「命債」、「命還」，調查局資安站追蹤分析，鎖定台中周姓與林姓情侶檔涉案，目前由台北市刑大抵達台中進行拘提，據了解，周男與林女擔心遭捕，目前行蹤不定，專案小組正清查兩人正確位置，勢必逮捕到案。

據了解，恐嚇北檢案共有3人涉案，分別是「迷因台式民主」平台版主戴瑞甯、以及「加工噴血」附帶恐嚇標語的周姓、林姓情侶檔。台北市刑大稍早先拘提戴瑞甯到案，製作筆錄後改由調查局資安站接手，釐清製圖動機與幕後有無其他人教唆，預計深夜移送台北地檢署複訊。

至於周姓與林姓情侶檔目前還在搜查中，專案小組有信心短期間內將2人逮捕。據了解，周男與林女同居未結婚，年約40歲，加工製造噴血圖動機要等到案後才能釐清。

據調查，戴瑞甯製作一張京華城案檢察官11人團隊合成照，曝光姓名及照片等個資；周姓情侶檔則合成潑灑血跡，搭配「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」標語，社群平台瘋傳，法務部要求保護檢察官安全，由北檢檢肅黑金專組指揮市刑大、調查局資安站共同偵辦。

據了解，戴瑞甯是名工程師，在內湖知名軟體開發公司「庫果」上班，該公司以製作交友軟體「碳碳」聞名。

基層檢察官團體「劍青檢改」怒批此行為卑劣，強調網軍利用圖文恐嚇基層檢察官，不僅是煽惑他人對承辦檢察官進行報復，更是試圖威脅檢察官對特定偵審案件鬆手，行徑宛如今年4月中共國台辦宣告11位台獨打手時，首度將3位檢察官納入如出一轍，籲請警方迅速揪出PO文者。

有網軍製噴血圖恐嚇11名北檢檢察官，調查局資安站鎖定台中一對情侶檔涉案。圖／報系資料照

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