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恐嚇京華城案11檢「命債命償」…劍青檢改怒批卑劣 市刑大南下逮藏鏡人

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
有鄉民利用Threads，刊登台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照片，還在照片上塗抹血痕，並揚言「命債」、「命還」。示意圖。記者許正宏／攝影
有鄉民利用Threads，刊登台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照片，還在照片上塗抹血痕，並揚言「命債」、「命還」。示意圖。記者許正宏／攝影

昨有鄉民利用脆社群平台（Threads），刊登台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照片，還在照片上塗抹血痕，並揚言「命債」、「命還」，法務部與北檢發聲嚴厲譴責，劍青檢改也怒批行為卑劣，據了解，檢警下午已先在汐止逮部原PO戴姓男子，台北市刑大也鎖定製圖見血的藏鏡人，目前正南下逮人，今晚有第2波搜索行動。

劍青檢改聲明指出，網軍利用圖文恐嚇基層檢察官，不僅是煽惑他人對承辦檢察官進行報復，更是試圖威脅檢察官對特定偵審案件鬆手，行徑宛如今年4月中共國台辦宣告11位台獨打手時，首度將3位檢察官納入如出一轍。

據了解，台北市刑大向臉書調閱資料後，鎖定特定製圖恐嚇PO文者身分與住居所，該PO文者居住中部，專案小組已持搜索票南下，今晚有第二波偵查行動。至於戴姓版主目前在刑大偵訊，稍晚移送北檢複訊。

社群平台「迷因台式民主」流傳一張京華城案檢察官11人團隊合成照，曝光姓名及照片等個資，並在脆社群平台瘋傳。據調查，戴姓版主是工程師，任職內湖知名軟體開發公司「庫果」，該公司製作過知名交友軟體APP「碳碳」，吸引不少年輕人下載。

劍青檢改指出，籲請警方協同各大社群平台迅速偵辦揪出PO文者，網軍威脅檢察官對特定偵審案件鬆手，用意在於威嚇基層檢察官尋求自保，日後盡量不要接辦特定政治族群的案件，否則下場就是遭到刊出照片姓名肉搜乃至生命威脅，試圖在檢察官之間製造「寒蟬效應」。

若PO文者得逞，無異於一碰特定族群宛如「碰瓷」，一碰就動輒得咎，然後能獲特殊司法豁免，違反憲法平等與司法公正原則。劍青檢改身為基層檢察官改革團體，肩負捍衛國家法治與公平之責任，對於此等傷害國家司法之行徑，絕不會坐視與容忍。

劍青檢改表示，基層檢察官面對嚴峻的辦案環境，處於中共威脅與網軍恐嚇下，只能頂著風雨前進。期盼國家和人民給予基層檢察官安全的辦案空間，給予尊重與保護，更期盼各政黨領袖，站在國家長遠制度的角度，不僅不要煽惑攻擊司法，更應該齊聲譴責這次圖文事件。

台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照片，遭不肖人士塗抹血痕並揚言「命債命債」，市刑大已鎖定PO文者。圖／翻攝
台北地檢署偵辦京華城案檢察官團隊照片，遭不肖人士塗抹血痕並揚言「命債命債」，市刑大已鎖定PO文者。圖／翻攝

京華城案 司法 恐嚇 檢察官 社群

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