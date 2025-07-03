製京華城「命債命還」檢察官原圖 作者到案身分曝…任職內湖園區工程師

台北地方法院審理柯文哲京華城一案，台北市前副市長彭振聲前天開庭前，接獲妻子輕生消息；前天網路出現刊載承辦京華城案檢察官姓名、照片，合成潑灑血跡，並搭配「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」等字句，法務部要求保護檢察官安全及偵辦網友恐嚇，涉嫌合成製作原圖的戴姓男子下午到案。

臉書粉專「迷因台式民主」39歲戴姓版主，今天下午主動前往台北市刑大到案說明，他坦承合成製作偵辦及蒞庭京華城弊案共11名檢察官照片，他在今天上午，發文聲稱「把司法官的照片找出來公布是我一個人幹的，跟民眾黨、鬼針草都沒關係。望周知」，又補上「但命債命償什麼的這種話不是我說的，也不鼓勵啦」。

據了解，戴姓版主坦承檢察官圖片是他合成，他又貼上京華城案三名審理法官照片，至於動機是個人政治因素，台北市刑大帶他回汐止住處搜索，傍晚回市刑大製作筆錄，晚間將以恐嚇公眾罪嫌移送台北地檢署偵辦。

昨天網路出現檢察官集結合成圖，還有「命債，命還」字眼，警察局發現社群平台Threads，暱稱「Mayday1990」、帳號rosetree881的網友，貼出「命債，命還」京華城弊案共11名檢察官照片，戴姓男子並非暱稱「Mayday1990」的網友，研判是將戴男原圖加工後轉貼，目前台北市警方已鎖定網友身分追緝中。

據了解，戴姓男子是一名電腦資訊工程師，在內湖區一家軟體開發公司任職，公司推出交友軟體APP；他也擔任臉書「迷因台式民主」版主。