轟檢方「執行上面的任務」 柯文哲怒嗆：彭振聲太太筆錄要不要拿出來？

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，今分別傳喚台北市都市計畫委員會委員蔡立睿、台北市都市發展局都市設計科長林芝羽作證。庭末，柯文哲質疑檢察官「在執行上面的任務」，還嗆聲「彭振聲太太的筆錄要不要拿出來？」

柯文哲指出，大家辛苦了，老實講「這個國家在內耗」，現在只是內耗的一小小小角。

另外，針對檢察官聲請勘驗專家學者諮詢會議、都委會第775次會議、專案小組會議的錄音或錄影檔案，柯文哲不滿表示，案件送研議後他就沒有碰過「檢察官是在懲罰我們提出勘驗是不是？」

柯文哲說，從勘驗檢察官郭建鈺審訊鼎越開發前董事長朱亞虎的過程，讓大家知道郭建鈺是怎麼問案的，並質問3名公訴檢察官，「你們真的還要為郭建鈺辯護嗎？」

柯文哲指出，他是一名專業人士「我不會去質疑專業人士」，他也跟律師講不要去懷疑，他還是一句話，十年後大家再回來看，這個案子是怎麼辦的。

合議庭諭知因7月10日、17日原定傳喚台北市前副市長彭振聲、東森集團總裁王令麟作證，但兩人均因故無法出庭，因此排定勘驗檢方聲請的3場會議錄音錄影。

柯文哲委任律師鄭深元指出，庭期若有空檔，應提前詰問後續的證人，而不是塞進去勘驗沒有必要的會議，另外原定聲請詰問袁秀慧、陳信良、簡瑟芳作證，因認為沒有再行傳喚必要，也為加入本案審理進行，因此今捨棄傳喚。

鄭深元說，維護公平審判是法院職責，但本案交互詰問後，朱亞虎、陳俊源被另案搜索，連都發局前總工程司邵琇珮也被檢方具狀要求撤回「恩典」，這些都是在傷害法院公平審判。

鄭深元話一出，引起檢方不滿，表示檢察官從未接觸證人，且朱亞虎、陳俊源另案被搜索，公訴檢察官不清楚，另對邵琇珮部分，並沒有變更求刑意見，僅是要再確認詰問證詞是否是她被告身分的答辯方向。

柯文哲再度拿起麥克風說「那彭振聲太太的筆錄要不要拿出來？」，並說被關的也不是你們，是他被關10個月；柯文哲對著檢察官說，他有罪就明講，「還是你們在執行上面的任務？」

檢察官回應，京華城案是法律案件，且是獨一無二拿到容積獎勵的案例，檢察官當然要盡力舉證，包括「小沈1500」都是犯罪事實。