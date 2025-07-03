京華城案變獵巫司法官？粉專認「照片是他找的」 法官、女法官協會譴責

台北市前副市長彭振聲身陷京華城弊案，1日台北地院開庭時，妻子卻在高雄輕生，有網友蒐集承辦檢察官的姓名、照片，合成潑血照，並寫上「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」字句，而審理的台北地院法官、裁定羈押與駁回的北院和台灣高等法院法官也被標上「記住他們的名字跟臉」字眼，法官協會、女法官協會下午也發聲譴責。

法官協會表示，部分民眾不滿京華城案偵、審過程及強制處分的裁定結果，於社群平台將承辦檢察官、法官等人的姓名加上照片，用潑灑血跡、命債命還的恐嚇手法與字眼，散布仇恨性圖文，協會嚴正譴責這種涉嫌犯罪的表達方法，法官依據法律獨立審判，所有裁判結果可受公評，但絕不容許這種訴諸恐嚇暴力，形同把承辦公務員拖到大眾面前公審的私刑式手法。

法官協會指這不是言論自由，而是必須被偵辦究責的刑事案件，協會支持檢察官積極偵辦查明事實，並呼籲民眾對進行中的司法訴訟個案，大眾都應該共同維護純淨獨立的審判空間，法官會努力捍衛司法獨立的核心價值，即使將來法院依法將審判影音公開播送，也不應該任由不肖之人濫用來帶輿論風向、獵巫法官個資。協會認為司法院應該在相關子法妥為因應規範，確保參與法庭活動之人的訴訟權益與人身安全。

女法官協會也發聲，指法律是民主法治社會基礎，法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉，憲法第80條有明文規定。法院、檢察官就個案所為審理、偵查過程及結果雖可受到公評，但少數民眾將承辦法官、檢察官的姓名及個人照片予以揭露，並以文字、圖案表達仇恨、暗示暴力，已非理性討論，對社會治安及法治秩序亦有危害，更涉恐嚇等刑事犯罪。女法官協會除譴責外，也請社會大眾以理性、合法方式表達意見，尊重司法獨立，遵循法律秩序，以彰顯台灣民主法治精神及價值。

在民眾散布「獵巫」圖文後，台北地檢署、法務部、檢察官協會、司法院都已發新聞稿嚴正譴責。

粉絲專頁「迷因台式民主」今天上午發文聲稱「把司法官的照片找出來公布是我一個人幹的，跟民眾黨、鬼針草都沒關係。望周知」，但又補上「但命債命償什麼的這種話不是我說的，也不鼓勵啦」；而昨天中午的發文則聲稱「聽說這些人今天在法庭上聽到彭妻的死訊輕蔑的不屑一顧。好像離開世界的只是一隻蚊子。」，並搭配11名北檢檢察官「撒了點番茄醬」的大頭照。

台北市警局發現社群平台Threads，暱稱「Mayday1990」帳號rosetree881的網民涉嫌散布仇恨性言論，北市刑大科偵隊已派人向Meta調閱相關資料。