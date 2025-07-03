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恐嚇檢察官圖文散播 劍青檢改籲政黨領袖嚴厲譴責

中央社／ 台北3日電

特定人士網路散播「命債命還」圖文，恐嚇威脅11位基層檢察官，檢察官改革團體劍青檢改今天發表聲明嚴厲譴責，認為此卑劣行為已觸犯刑法，呼籲警方協同社群平台迅速偵辦，政黨領袖應嚴厲譴責制止。

近日有特定人士在網路社群平台張貼承辦京華城案檢察官姓名、照片，甚至合成潑灑血跡的畫面，並搭配「命債命還」、「記住他們的名字跟臉」等仇恨、威嚇性圖文。

劍青檢改指出，特定網路帳號利用圖文恐嚇基層檢察官，不僅是煽惑他人對承辦檢察官進行報復，更是試圖威脅檢察官對特定偵審案件鬆手，試圖在檢察官之間製造「寒蟬效應」，其行徑宛如今年4月中國國台辦宣告11名台獨打手時，首度將3名檢察官納入如出一轍。

劍青檢改表示，若這些人得逞，無異於一碰特定族群宛如「碰瓷」，一碰就動輒得咎，這些人能獲特殊司法豁免，違反憲法平等與司法公正原則。劍青檢改身為基層檢察官改革團體，肩負捍衛國家法治與公平的責任，對於此等傷害國家司法的行徑，絕不會坐視與容忍。

聲明指出，中華民國憲法第7條規定：「中華民國人民，無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等。」任何人涉嫌犯罪都辦，任何沒犯罪都應當查明還清白，這是檢察官的責任與使命。當前，基層檢察官揹負極為沉重的案件質量，仍秉持公正，總體不予追訴的案件數量高達8成以上（不起訴及簽結等等）。

基層檢察官面對嚴峻的辦案環境，處於中國威脅與網軍恐嚇之下，只能頂著風雨前進。劍青檢改期勉全國基層檢察官勇敢，「我們會團結在一起，當我們選擇擔任檢察官這個工作，就只能謹記我們對國家和憲法的誓詞，守護這個國家的法治與公平」。

劍青檢改期盼，國家和人民給予基層檢察官安全的辦案空間，給予尊重與保護，更期盼各政黨領袖，站在國家長遠制度的角度，不僅不要煽惑攻擊司法，更應該齊聲譴責這次圖文事件。國家是大家的，制度是長遠的，無論誰執政，基層檢察官都會持續頂著風雨前進，捍衛這個國家的法治與公平。

中華民國憲法 司法 檢察官

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