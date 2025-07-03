快訊

愛妻高雄靈堂設置完成 彭振聲哀戚目送移靈「頻掩面拭淚」

豐原一家五口傳命案 老闆夫妻最後關店打烊畫面曝光

泰國3天換掉2位總理！內閣改組大風吹 他當1天就下台

鄭文婷批蹭亡者熱度 林沛祥：盼給予家屬關懷

中央社／ 基隆3日電

前北市副市長彭振聲妻子墜樓身亡，國民黨立委林沛祥在臉書發文，遭基隆市議員鄭文婷批評蹭往生者熱度。林沛祥今天說，發文只是希望能給予死者家屬關懷，對利用司法制度迫害，他不會沉默以對。

林沛祥昨天在臉書（Facebook）發文，彭振聲的妻子沒能撐過這場漫長的司法壓力，在無助與痛苦中離開了人世。「我不禁擔心，下一個撐不住的會是誰」。文末並呼籲7月26日，請投下不同意罷免。

民進黨立委林楚茵、民進黨基隆市議員陳宜、鄭文婷，上午與罷團「基隆絕沛」志工前往信義市場掃街，沿路發送扇子宣傳罷免林沛祥。

鄭文婷受訪說，「藍白立委現在他們急了，所以都忙著在蹭往生者的熱度，這是非常不人道的行為」。林沛祥過去未曾對京華城案有任何表示，突然在臉書寫下對此案的「想像」，就是林沛祥急了。

林楚茵受訪說，國民黨執政的縣市首長已「把手伸進來」，罷團面臨難以租借掛看板或集會場地，所以民進黨要站在第一線協助罷團，因為這完全就是小蝦米對抗大鯨魚。

林楚茵說，林沛祥居然指罷團是社會邊緣人，還比喻（像是）路邊看到狗「吃壞肚子所出來的東西」完全就是不屑的態度，最近還說「不是大聲就會贏」，她今天要成為罷團的力量，避免罷團被不正的勢力干擾或欺負。

林沛祥表示，只要是人都有惻隱之心，臉書發文只是希望能給予死者家屬關懷，其次，他尊重司法，但對利用司法制度迫害，甚至殺人，他不會沉默以對。

此外，林沛祥指出，民進黨如果真的相信台灣民主，就應該尊重地方政府依法行政，而不是一邊發動政治罷免，一邊再用「被打壓」的悲情劇本，掩飾用罷免清算異己的真正動機。

林沛祥說，如果民進黨真的覺得行政不中立，那麼是不是也應該自我檢討，是否過度動用政黨資源介入這次的大罷免行動，呼籲民進黨不要誤導善良的基隆人，把一場來自黨意的報復，包裝成人民的意志。

大罷免 林沛祥 民進黨

延伸閱讀

影／林沛祥提彭振聲妻案籲守住司法公正 罷團批蹭聲量

張淵翔、吳國勝昨延押…罷團要求道歉 林沛祥：尊重司法

前基市民政處長張淵翔延押罷團要求道歉 林沛祥：尊重司法

7月13日影響什麼？大罷免立委近半年聲量TOP 10揭曉

相關新聞

影／妻靈堂設置完成 彭振聲哀慼目送移靈

北市前副市長彭振聲妻子前天在高雄住家墜樓身亡，遺體送往高雄市立殯儀館相驗，後暫時冰存，今天下午移靈至靜思園設置靈堂，讓親...

京華城案11檢察官遭恐嚇 政院：絕不姑息暴力恐嚇言論

京華城案承辦檢察官和法官的照片姓名都被公開，並合成恐嚇字眼，行政院發言人李慧芝表示，政府對於暴力恐嚇言論，尤其是針對執法...

遭綠指京華城始作俑者 游淑慧：錦衣衛想當山寨包青天

北市前副市長彭振聲捲入京華城案，北院日前開庭前彭得知妻子墜樓噩耗，情緒失控崩潰痛哭，引發熱議。對於近期綠營企圖甩鍋查京華...

影／京華城案開庭 吳怡萱：檢方不斷誘導式問答證人

台北地方法院今天審理京華城案，並傳喚台北市都委會技正蔡立睿、都發局專員林芝羽作證，民眾黨發言人吳怡萱中午受訪時批評，檢方...

網傳恐嚇京華城案檢察官 黃國昌譴責：絕對不該被容忍

台北地方法院審理京華城容積弊案，網路上出現恐嚇檢察官的相關貼文，民眾黨主席黃國昌今天表示，台灣是一個民主法治國家，這樣的...

曝起訴書中柯文哲讓彭振聲擔責 吳思瑤：昔拉背鍋今救清白

北市前副市長彭振聲涉京華城案，日前開庭前，接獲妻子離世噩耗，民眾黨主席黃國昌稱「一定要有人負責」。民進黨立院黨團幹事長吳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。