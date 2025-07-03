影／妻靈堂設置完成 彭振聲哀慼目送移靈

北市前副市長彭振聲妻子前天在高雄住家墜樓身亡，遺體送往高雄市立殯儀館相驗，後暫時冰存，今天下午移靈至靜思園設置靈堂，讓親友弔唁，彭的兒子、兒媳捧牌位跟著法師，相繼撐著黑傘到場，彭在移靈車抵達才出現，全程未說話，眼神哀戚目送妻子靈柩進入靈堂後，才靜靜走入內部，靈堂外目前僅有一對「淑德常昭」花籃。

靈堂外面還有不少慈濟人祝念，目前靈堂外的花籃之一為福懋建設董事長江子超贈與的「淑德常昭」。另外，靜思園靈堂外也放置牌面寫「懇辭奠儀」和「衷心感謝各界朋友關懷慰問，也感謝各位的包容體諒，給予空間讓我們平靜處理一切。謝絕採訪」。

彭振聲因捲入京華城容積弊案，人在台北地院等候開庭，接獲消息時崩潰哭喊，「我是無辜的」，並大罵檢察官沒良心；彭振聲在妻子墜樓身亡後，當天趕回高雄後神隱，但當天下午在住家的招魂儀式僅見他兒子及兒媳出席，目前傳出彭家將在7月15日公祭及火化，最終時程仍待家屬決定為主。

慈濟人進入靈堂祝念時，彭振聲和兒子步出靈堂致謝，慈濟師兄弟趨前安慰彭振聲，他忍不住低頭拭淚。

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北市前副市長彭振聲妻子前天在高雄住家墜樓身亡，遺體送往高雄市立殯儀館相驗，後暫時冰存，今天下午移靈至靜思園設置靈堂，讓親友弔唁。記者石秀華／攝影

北市前副市長彭振聲妻子前天在高雄住家墜樓身亡，遺體送往高雄市立殯儀館相驗，後暫時冰存，今天下午移靈至靜思園設置靈堂，讓親友弔唁。記者石秀華／攝影

北市前副市長彭振聲妻子前天在高雄住家墜樓身亡，遺體送往高雄市立殯儀館相驗，後暫時冰存，今天下午移靈至靜思園設置靈堂，讓親友弔唁。記者石秀華／攝影

北市前副市長彭振聲妻子前天在高雄住家墜樓身亡，遺體送往高雄市立殯儀館相驗，後暫時冰存，今天下午移靈至靜思園設置靈堂，讓親友弔唁。記者石秀華／攝影

北市前副市長彭振聲妻子前天在高雄住家墜樓身亡，遺體送往高雄市立殯儀館相驗，後暫時冰存，今天下午移靈至靜思園設置靈堂，讓親友弔唁。記者石秀華／攝影

北市前副市長彭振聲妻子前天在高雄住家墜樓身亡，遺體送往高雄市立殯儀館相驗，後暫時冰存，今天下午移靈至靜思園設置靈堂，讓親友弔唁。記者石秀華／攝影

北市前副市長彭振聲妻子前天在高雄住家墜樓身亡，遺體送往高雄市立殯儀館相驗，後暫時冰存，今天下午移靈至靜思園設置靈堂，讓親友弔唁。記者石秀華／攝影

北市前副市長彭振聲妻子前天在高雄住家墜樓身亡，遺體送往高雄市立殯儀館相驗，後暫時冰存，今天下午移靈至靜思園設置靈堂，讓親友弔唁。記者石秀華／攝影

彭振聲妻子墜樓身亡今天下午移靈；面對慈濟師兄姐的安慰，彭振聲忍不住拭淚。記者石秀華／攝影

彭振聲妻子墜樓身亡今天下午移靈；面對慈濟師兄姐的安慰，彭振聲忍不住拭淚。記者石秀華／攝影