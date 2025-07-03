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京華城案11檢察官遭恐嚇 政院：絕不姑息暴力恐嚇言論

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
台北地方法院審理京華城容積弊案，網路上出現恐嚇檢察官的相關貼文。圖／翻攝自網路
台北地方法院審理京華城容積弊案，網路上出現恐嚇檢察官的相關貼文。圖／翻攝自網路

京華城案承辦檢察官和法官的照片姓名都被公開，並合成恐嚇字眼，行政院發言人李慧芝表示，政府對於暴力恐嚇言論，尤其是針對執法人員的生命威脅，是絕不姑息；政府不允許挑釁司法制度和社會秩序。

北院審理京華城案之際，台北市前副市長彭振聲妻子墜樓身亡，事後網路上出現刊載承辦京華城案檢察官姓名及照片，被合成潑灑血跡，並寫下「命債命還」等字眼，此外，承辦法官的姓名和照片也被公開。

李慧芝在行政院院會後記者會答覆媒體詢問表示，台灣是言論自由的國家，言論自由不是沒有界線；政府對於這種暴力恐嚇言論，尤其是對於執法人員的生命威脅，絕對不會姑息。

李慧芝表示，司法檢察機關已經迅速啟動偵辦嚴辦，確保檢察官法官等執法人員的人身安全，維護司法偵查及審判的純淨空間；她重申，不允許挑釁司法制度和社會秩序，再次呼籲大家尊重個案司法獨立審判。

京華城案 司法

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