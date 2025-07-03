遭綠指京華城始作俑者 游淑慧：錦衣衛想當山寨包青天

北市前副市長彭振聲捲入京華城案，北院日前開庭前彭得知妻子墜樓噩耗，情緒失控崩潰痛哭，引發熱議。對於近期綠營企圖甩鍋查京華城案始作俑者是游淑慧、國民黨、郝龍斌。游今還原時序反擊，「錦衣衛還想當山寨包青天。」

游淑慧今天在臉書說，或許是這一年來北檢的失控，讓民進黨怕了，現在開始有許多自說自話或反串的，開始企圖甩鍋京華城案，說查京華城案的始作俑者是游淑慧、是國民黨、是郝龍斌前市長。這真是笑死人。

游酸爆「民進黨什麼時候變成那麼孬了」，一推二五六。游說，還記得之前社民黨議員苗博雅和民進黨議員簡舒培還在搶「誰才是京華城弊案的第一人……」。

游說，要講整個京華城案揭幕時序，正如之前民眾黨主席黃國昌爬梳過的，其實早在2024年總統大選時，民進黨早就準備好這齣大戲等著。

游說，甚至真要還原時序，早在2023年11月底開始，就陸續有民進黨議員在議會拋出京華城議題質詢蔣萬安市長；2024年1月8日大選投票前五天，民進黨更是直接由民進黨發言人張志豪、市議員簡舒培、顏若芳召開記者會，指控柯文哲京華城圖利財團。

游說，隨後1月16日監察院京華城糾正報告就出爐，時間點那麼緊湊，是巧合，還是鋪排好？她想，只要有民進黨，就不會有巧合。

游淑慧說，京華城案中有沒有財團不當獲利百億，本來就可以查。但真正問題，是北檢偵查的手段太難看了、太可怕了。查到愁雲慘霧，人神共憤，司法人員其身不正，何以正人？而為什麼本該是包青天的法檢，會變成有如東廠一般的不堪？這背後的黑手又是誰？

游提到，現民進黨面對北檢失控的偵辦、人民潰堤的憤怒，發現玩過頭，自己也怕了；再加上要裂解藍白在大罷免的齊心，所以現在不斷自說自話或反串，把京華城案的偵辦惡果推到國民黨、推到游淑慧身上。但笑死人，北檢的洩密、不正偵訊和不當羈押，是誰能指揮的？是為了迎合誰的心意？自己滿手鮮血後，以為把刀子塞別人手裡就沒事？