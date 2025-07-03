網傳恐嚇京華城案檢察官 黃國昌譴責：絕對不該被容忍

台北地方法院審理京華城容積弊案，網路上出現恐嚇檢察官的相關貼文，民眾黨主席黃國昌今天表示，台灣是一個民主法治國家，這樣的行為不該被容忍，法務部該辦案就好好辦，而針對所有在網路上面恐嚇、肉搜跟公審的人，也應該使用相同標準查辦。

台北地院前天開庭審理京華城案，台北市前市長彭振聲妻子墜樓身亡，近日在網路上出現「命債命還」、「記住他們的名字跟臉」等恐嚇圖文，並且刊載承辦京華城案的檢察官姓名照片，包括法務部、台北地檢署及檢察官協會今天皆發表聲明嚴正譴責。

民眾黨立院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪表示，台灣是一個民主法治國家，這樣的行為不應該被容忍，「當民進黨用恨在撕裂社會，我們要循正道幫台灣人民討回公道，這樣的行為絕對不應該被容忍」，法務部該辦案就好好辦，但是也提醒不要雙標，所有在網路上面恐嚇、肉搜及公審的人，希望秉持同樣標準全部查辦。

此外，立法院長韓國瑜也在臉書發文，談及彭振聲妻子決絕而去，台灣曾經引以為傲的民主自由，再次受到巨大震盪，檢調及司法是維護社會正義最重要的一道防線，然而當「無罪推定」、「比例原則」及「證據說話」的基本道理受到挑戰與破壞時，「手中無實權、朝中無靠勢的人們，誰心中沒有一聲悲鳴與哀嚎？」

黃國昌聽聞後說，這幾天有些不配稱之為人的傢伙，他們講的話已經垃圾到極點，實在沒有必要再次轉述或評論，而韓國瑜作為國會議長、立法院大家長，相信也深刻感受到司法淪為「官逼民死」的工具，大家都看不下去才站出來大聲疾呼，這件事情必須要有人付出責任。

黃國昌說，再次請教法務部長鄭銘謙、台北地檢署檢察長王俊力，什麼時候才要公開不正訊問的光碟，現在已經沒有偵查不公開的問題，所有卷內資料都可以直接公開，不要以為把東西遮掩起來，人民就感受不到有多誇張、不用追究這些惡檢的責任，「你們的盤算司馬昭之心路人皆知，感謝韓國瑜在關鍵時刻發出正義之聲。」

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷則表示，民眾黨關心的重點是不正訊問、追緝惡檢，台北地方法院正在勘驗偵訊光碟，相信真相將會越來越清楚。