曝起訴書中柯文哲讓彭振聲擔責 吳思瑤：昔拉背鍋今救清白

北市前副市長彭振聲涉京華城案，日前開庭前，接獲妻子離世噩耗，民眾黨主席黃國昌稱「一定要有人負責」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，起訴書內有彭的證詞跟自白，「清楚看到柯文哲把責任讓副市長承擔」，誰過去拉彭振聲下水、背鍋，現在卻要挽救清白，不要再惡質操作。

民進黨立院黨團今開「國民黨就是砍國防預算的慣犯」記者會，會後進行媒體聯訪。吳思瑤表示，請黃國昌換換台詞、黃國昌已經無話可說，對於彭夫人的離世，她今天是第三次表達民進黨團的哀悼，也反對任何政治人物消費生命、這是可貴生命的消逝，不要做政治操作。

吳思瑤說，司法個案請尊重檢調獨立辦案，不要再發生衝北檢、不要發生公然要緝拿獨立辦案的司法人員例子，台灣不能讓司法成為民粹公審，只為個案來進行很多像是搶救柯文哲、平反京華城等，就讓檢調去查，「如果心裡沒鬼、是清白的，真的不用怕檢調。」

吳思瑤還說，起訴書內容也有彭振聲的證詞跟自白，清楚看到柯文哲把責任讓副市長承擔，對於這樣作為，真的不厚道，就讓事實透過檢調去還原，且起訴書內容寫得非常清楚，誰過去拉彭振聲下水、背鍋，現在卻搖身一變，要彰顯正義、挽救誰的清白，生命消逝何其悲痛，不要再這麼惡質操作。