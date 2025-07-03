網曝京華城11檢照片要命債命還 北市警鎖定貼文者身分偵辦

網路上出現刊載承辦京華城案檢察官姓名、照片，合成潑灑血跡，並搭配「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」等字句，法務部要求保護檢察官安全及偵辦網友恐嚇，目前台北市刑警大隊科技偵查隊正追查貼文網友身分，另外台北市中正一警分局，已加強台北地檢署周邊安全。

台北地方法院1日開庭審理京華城案，原定勘驗台北市前副市長彭振聲偵訊光碟，開庭前彭妻在高雄墜樓身亡，彭得知訊息當庭號啕大哭，痛罵檢察官「良心在哪裡」；事後網路上出現刊載承辦京華城案檢察官姓名、照片，合成潑灑血跡，並搭配「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」等字句，法務部3日凌晨發新聞稿嚴正譴責。

法務部長鄭銘謙在得知後，立即指示台北地檢署檢察長王俊力維護檢察官安全，也認為涉及暴力恐嚇執法人員的犯行應嚴懲查辦。

昨天網路出現「命債，命還」圖文，警察局發現社群平台Threads，暱稱「Mayday1990」帳號rosetree881的網友，貼出偵辦及蒞庭京華城弊案共11名檢察官照片。

由於貼文內容有仇恨性指向北市刑大立即介入偵辦，目前科偵隊已派人向Meta調閱相關資料。